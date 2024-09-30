Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Степаненко, gettyimages
30 вересня 2024, 14:50
У середу, 2 жовтня, Шахтар проведе номінально домашній поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде Аталанта.
Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Фельтінс Арена (Гельзенкірхен). Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.
За версією букмекерів, фаворитом протистояння буде Аталанта. Так, на перемогу італійців можна поставити з коефіцієнтом 1.7, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 5.00. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.30.
Тож на що ставити?
Пропонуємо вам поставити на те, що команда Пушича зможе виграти чи зіграти внічию – на це дається коефіцієнт – 2.20.
Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 1.77.
Можна спробувати ризикнути та поставити на те, що обидві команди заб'ють та виграє Шахтар з коефіцієнтом 6.20.
Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Шахтар — Аталанта можна буде на Football.ua.