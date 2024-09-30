Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У середу, 2 жовтня, Шахтар проведе номінально домашній поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде Аталанта.

Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Фельтінс Арена (Гельзенкірхен). Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння буде Аталанта. Так, на перемогу італійців можна поставити з коефіцієнтом 1.7, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 5.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.30.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що команда Пушича зможе виграти чи зіграти внічию – на це дається коефіцієнт – 2.20.

Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 1.77.

Можна спробувати ризикнути та поставити на те, що обидві команди заб'ють та виграє Шахтар з коефіцієнтом 6.20.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Шахтар — Аталанта можна буде на Football.ua.