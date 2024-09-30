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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На початку першого тижня жовтня до нашого розкладу повертаються Ліга чемпіонів та Ліга Європи УЄФА, а також нарешті стартує Ліга конференцій, тож від кількості футбольної лавини буде нікуди подітись. А от вихідними програма буде дещо скромніша, хоча воно й не дивно — наближається чергова міжнародна перерва.

Арсенал — ПСЖ

Вівторок, 1 жовтня, 22:00. Стадіон Емірейтс (Лондон, Англія)

Стартувати в оновленому розіграші Ліги чемпіонів УЄФА з перемоги команді Мікеля Артети так і не вдалось. Утім, коли доводиться протистояти бергамаській Аталанті на її полі, це й не дивно. Ані "Богиня", ані "каноніри" тоді так і не забили (0:0), хоча їхнє протистояння мало зацікавити українських фанатів у контексті майбутнього донецького Шахтаря. Але зараз Ліги чемпіонів змінилась, тож відіграли матч — і забули, бо треба готуватись до наступного. Тим паче, коли майбутній суперник пропагує геть інакші футбольні стандарти.

Кіліан Мбаппе залишив Парі Сен-Жермен цього літа, проте завдання команди із здобуття кубка чемпіонів усе одно ніхто не скасовував. Натомість залишився Луїс Енірке, і щось під його орудою "червоно-сині" таки вже встигли збудувати. Проте не все так добре в столиці Франції, як може здатись на перший погляд. Конфлікт тренера та Усмана Дембеле вже призвів до того, що провідний гравець атаки не їде до Лондона, а на що це може перетворитись у майбутньому — не знає ніхто. Що Арсенал, що ПСЖ, здобули перемоги минулими вихідними над Лестером (4:2) та Ренном (3:1) відповідно, тож перебувають у гарному гуморі.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети становить 1,77, імовірність нічиєї оцінюється в 3,85, а успіх ПСЖ — у 4,71.

Баєр — Мілан

Вівторок, 1 жовтня, 22:00. Стадіон БайАрена (Леверкузен, Німеччина)

Цікавим протистояння обіцяє бути також і в Леверкузені, куди нарешті поверне Лігу чемпіонів чинний чемпіон Німеччини під орудою Хабі Алонсо. У Баєра було важливе завдання минулого вікенду — треба було встояти на полі мюнхенської Баварії, і таки сталась нічия (1:1), хоча "фармацевти" навіть певний час вели в рахунку. Утім, для них це втрата очок наразі, тоді як відстань до "Рекордмайстера" вже складає три пункти на внутрішній арені. А от у Лізі чемпіонів для Баєра все почалось дуже яскраво — 4:0 з Де Кейпа проти Феєнорда не кожна команда може привезти.

Команду Паулу Фонсеки натомість дуже критикували за поганий початок сезону, а ключовий момент ризикував настати вже в дербі проти Інтера трохи більше тижня тому. Але Мілан переміг (2:1), можливо, із присмаком сенсації навіть. А потім ще й Лечче був подоланий спокійно (3:0), тож чомусь розмови про відставку португальця вже не такі гучні. Але була поразка від Ліверпуля (1:3) в дуже поганому домашньому матчі, тож від єврокубків враження в "россонері" наразі не надто яскраві. А можуть ще й погіршитись незабаром. Утім, як і навпаки.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Баєр. Коефіцієнт на перемогу команди Хабі Алонсо становить 1,70, імовірність нічиєї оцінюється в 4,20, а успіх Мілана — у 4,72.

Шахтар — Аталанта

Середа, 2 жовтня, 19:45. Стадіон Фельтінс-Арена (Гельзенкірхен, Німеччина)

Донецький Шахтар не зміг обіграти італійську Болонью на старті Ліги чемпіонів на полі суперників (0:0), що в Україні сприйняли за поганий результат, хоча шансів команді Маріно Пушича залишали не надто більше, аніж у прийдешньому протистоянні. І тепер знову доведеться грати проти італійців, проте вже таких, які не надто активно позбувались провідних виконавців улітку й, найголовніше, залишились із Джан П’єро Гасперіні на чолі, тож ідеї не змінились.

А ще Аталанта — чинний володар трофею Ліги Європи УЄФА, тож не зважати на цей фактор просто неможливо. Утім, на Ренато Далл’Ара не змогли перемогти й ці "більш потужні" бергамаски минулого вікенду (1:1), тож не все так однозначно. Та й що в Аталанти загалом із перемогами на старті кампанії? Обіграли Лечче (4:0), що, як ми розуміємо, не говорить ні про що, а також важко переграли Фіорентину (3:2) та провели не надто яскравий тактичний матч проти Арсеналу (0:0). І все. Хоча, як подивишся на нестабільні результати Шахтаря, то й не так уже й усі ці невдачі "Богині" оптимістично виглядають.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Аталанта. Коефіцієнт на перемогу команди Джан П’єро Гасперіні становить 1,68, імовірність нічиєї оцінюється в 4,13, а успіх Шахтаря — у 4,98.

Гоффенгайм — Динамо Київ

Четвер, 3 вересня, 19:45. Стадіон Вірзоль-Рейн-Неккар-Арена (Зінсгайм, Німеччина)

Якщо Шахтар почав із нічиєї проти Болоньї й усіх нас засмутив, то можна тільки уявити, якою була реакція на стартову поразку київського Динамо в Лізі Європи від резервного складу римського Лаціо (0:3). Напевно, гірше старту й вигадати було неможливо, та ще й наступний матч без опції ротації у вигляді Максима Брагару доведеться проводити через вилучення в першій грі.

Обнадійливим моментом слугує те, що німецький Гоффенгайм наразі також перебуває в не найкращому, якщо взагалі не гіршому, стані. Команда американця Пеллегріно Матараццо просто не може перемогти вже чотири гри поспіль, і якщо поразка від Баєра (1:4) — це нормально, із усіма в Бундеслізі трапляється (майже), то як можна було програти 3:4 Вердеру із стану 3:0 на 12 хвилину минулими вихідними? Це стало головоломкою всього вікенду, і якщо тренери "сільських" її не розв’яжуть, то можуть бути й радикальні реакції від керівництва.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Гоффенгайм. Коефіцієнт на перемогу команди Пеллегріно Матараццо становить 2,01, імовірність нічиєї оцінюється в 3,79, а успіх Динамо Київ — у 3,52.