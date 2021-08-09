Рейтинг букмекеров

Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

В стремительном темпе приближается середина августа, поэтому мы постепенно подходим ко старту нового сезона в большинстве европейских лиг из категории "топ-5". Однако, при этом не стоит забывать и о пути донецкого Шахтера на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, что также не могло не попасть в наш перечень наиболее интересных событий ближайшего будущего.

Шахтер — Генк

Вторник, 10 августа, 20:30, НСК Олимпийский (Киев, Украина)

Победу "горняков" на поле бельгийского оппонента еще сезоном ранее можно было бы назвать стратегически важной в контексте двухматчевой дуэли. В современных же реалиях все эти контексты "матч в гостях/матч на выезде" попросту стираются, поэтому нам остается говорить лишь о том, что у Шахтера есть +1 мяч преимущества перед ответной игрой. Очевидно, что на накал встречи на НСК Олимпийский данный фактор повлиять в более благоприятном для украинской команды ключе не способен, поэтому коллектив Роберто Де Дзерби ждет очень тяжелое испытание.

Настолько ли тяжелое, каковым оно было в недавней игре против Александрии на этой же арене (1:2)? На этот вопрос сможет показать ответ лишь время. Итальянский наставник впервые проиграл у руля донецкого коллектива, но это все равно рано или поздно должно было произойти. Важным в этой неудаче было другое — Де Дзерби зол от факта непозволительной расслабленности игроков своей основной обоймы, и уже готов идти на серьезные санкции, о чем было заявлено на пресс-конференции после встречи с "полиграфами". Но как отреагируют сами футболисты на этот очевидный посыл? Генк, в свою очередь, с аналогичным счетом обыграл Кортрейк у себя в чемпионате на выходных.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Шахтер — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 1,76. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,03, а на победу Генка — 4,60.

Тоттенхэм — Манчестер Сити

Воскресенье, 15 августа, 18:30, Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия)

Коллектив Хосепа Гвардиолы уже знает вкус поражений в новом сезоне. По крайней мере, на один трофей из доступных для завоевания в начавшемся футбольном году у Манчестер Сити, после проигранной Лестеру дуэли за Суперкубок Англии (0:1), стало меньше. Однако, с таким отношением, с каким в Англии относятся к данному состязанию, к Гвардиоле особо и не будут высказывать серьезных претензий из-за данного неудачного результата. Тем более, что "горожане" были серьезно ослаблены в кадровом потенциале.

А вот первый матч в новом сезоне английской Премьер-лиги — это уже событие куда большего масштаба. Сити будет начинать кампанию по защите чемпионского титула с гостевой игры против лондонского Тоттенхэма, который в очередной раз заходит в новый футбольный год с совершенно неочевидными перспективами. Бытует мнение, что Жозе Моуриньо, после своего ухода с поста главного тренера любой из своих бывших команд, оставлял за собой выжженную землю, на которой пришлось потоптаться Райану Мейсону в конце прошлого сезона. А вот каким будет старт у португальского наставника Нуну Эшпириту Санту, да еще и под таким психологическим напряжение от ситуации вокруг Харри Кейна, — большой вопрос.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Манчестер Сити — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,60. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,29, а на победу Тоттенхэм — 5,65.

Барселона — Реал Сосьедад

Воскресенье, 15 августа, 21:00, Камп Ноу (Барселона, Испания)

Эпоха без Лионеля Месси для каталонской Барселоны официально начинается с противостояния в рамках первого тура против Реала Сосьедад. Баски в прошлом сезоне пошумели достаточно громко, в особенности — в Кубке Испании образца сезона-2019/2020, когда в дерби обыграли Атлетик, и впервые за 34 года подняли над головой хоть какой-то трофей. Горячий Иманол Альгуасиль остался во главе коллектива, серьезных потерь его команда не понесла, поэтому есть все основания полагать, что Сосьедад будет хорош и в новом сезоне.

А вот над психологическим состоянием Барселоны тренерскому штабу еще предстоит поработать. Очевидно, что команда была шокирована странной историей с потерей своего ключевого футболиста, и все это "идеально" легло в общую картину серьезного финансового кризиса. При этом, "блаугранас" все равно остались способны качественно усилиться за счет свободных агентов, а один из них — нападающий Мемфис Депай — во время контрольных поединков сделал серьезную заявку на то, чтобы заставить фанатов забыть об утрате Месси.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Барселона — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,78. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,09, а на победу Реала Сосьедад — 4,21.