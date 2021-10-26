Вашему вниманию букмекерские котировки на матч национального Кубка.
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26 октября 2021, 17:00
В рамках 1/8 финала Кубка Украины одесский Черноморец примет на своем поле донецкий Шахтер.
Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния команду из Донецка. Так, поставить на победу "горняков" предлагается с коэффициентом 1.27. Потенциальный успех Черноморца оценивается коэффициентом 9.40.
Ничейный исход противостояния можно спрогнозировать с коэффициентом 5.80.
Любители рискованных ставок могут спрогнозировать голы обеих команд по ходу первого тайма — на такой исход предлагается коэффициент 4.50.
Матч Черноморец — Шахтер состоится в среду, 27 октября в 19:30 по киевскому времени.
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