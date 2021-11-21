Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Украины.

В пятнадцатом туре украинской Премьер-Лиги черниговская Десна на своем поле примет ковалевский Колос.

Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния подопечных Александра Рябоконя, оценивая потенциальный успех "северян" коэффициентом 2,25.

Верным поклонникам "колосков" предлагается поставить на победу своей команды с коэффициентом 3,45.

Ничья в матче Десна — Колос оценивается коэффициентом 3,15.

Любителям рискованных ставок предлагается предугадать количество мячей, забитых одной из команд. Так, на индивидуальный тотал Десны больше двух голов предлагается поставить с коэффициентом 3,70.

Матч состоится в воскресенье, 21 ноября в 19:30 по киевскому времени.