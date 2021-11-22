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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Предстоящая неделя ознаменуется поединками предпоследнего тура Лиги чемпионов УЕФА, а также продолжением баталий на внутренних аренах.

Донецкий Шахтер обязан обыгрывать миланский Интер на выезде, а киевское Динамо, было бы неплохо, если бы смогло зацепиться за очки дома против мюнхенской Баварии, в то время как Манчестер Сити будет стараться взять реванш у Пари Сен-Жермен. А уже на выходных к нам вернется национальный футбол, поэтому мы станем свидетелями топ-матча в Англии.

Динамо Киев — Бавария

Вторник, 23 ноября, 19:45. НСК Олимпийский, Киев (Украина)

У киевского Динамо перед домашним матчем против действующего чемпиона Германии ситуация в группе чем-то похожа по общему описанию на положение сборной Украины перед игрой против Боснии и Герцеговины. Бавария едет в Киев в ситуации, когда лишь чудо может помешать ей остаться по итогу турнира на первой строчке турнирной таблицы, в то время как столичному коллективу нужно добывать победу, и параллельно заглядывать в игру на Камп Ноу, следя за тем, чтобы каталонская Барселона, уже под руководством Хави, вновь не наломала дров в игре против лиссабонской Бенфики. По большому счету, Динамо будет достаточно сыграть не хуже, чем сыграют "орлы", благодаря чему удастся дотянуть интригу вплоть до последнего тура.

Коллектив Юлиана Нагельсманна приедет на гостевой поединок без группы футболистов, которых оставил в Мюнхене COVID-19, и без особой мотивации играть на результат. Однако, у наставника "Красной машины" выпал из обоймы Эрик Максим Чупо-Мотинг, поэтому Роберт Левандовски, скорее всего, получит очередную возможность увеличить собственные показатели, избежав ротации от тренерского штаба. Да и получить сходу 6-0 по итогам группового этапа в дебютном сезоне в клубе немецкий специалист явно не откажется. Динамо придется сопротивляться, так как иного выхода у команды Луческу уже не осталось.

Букмекеры Pinnacle преимущество в этой встрече отдают Баварии, оценивая шансы на ее победу в 1,21. Коэффициент на победу Динамо Киев — 13,46, шансы на ничью — 6,23.

Интер — Шахтер

Суббота, 24 ноября, 19:45. Джузеппе Меацца, Милан (Италия)

Куда хуже ситуация обстоит у донецкого Шахтера, которому предстоит ехать на Джузеппе Меацца с целью впервые добыть победу на этом стадионе в рамках очного противостояния против миланского Интера. И никакие четвертые подряд 0:0 в истории отношений между этими командами, как бы причудливо не выглядела подобная серия, не помогут команде Роберто Де Дзерби решить главную задачу — пробиться в евровесну. Все что можно было упустить, было упущено в предыдущих четырех матчах, а отставание в пять очков от молдавского Шерифа за два тура до конца группового этапа можно ликвидировать только с помощью двух побед. И это будет только шанс на билет в Лигу Европы, но не более!

"Горняки", как показал недавний матч против львовского Руха, все еще имеют проблемы с завершением собственных атак, поэтому разбавить единственный забитый на данный момент мяч в группе будет отдельной целью для коллектива Де Дзерби. Оборона Интера славится свой надежностью, но это не применимо к последним трем играм, в которых команда Симоне Индзаги неизменно пропускала в свои ворота. Опыт молдавского Шерифа в Италии, которого в конечном итоге смяло постоянное давление "нерадзурри", должен подсказать Шахтеру много идей относительно будущей игры, но само положение команды выглядит критическим.

Компания Pinnacle отдает преимущество в этом матче Интеру. Коэффициент на победу "нерадзурри" составляет 1,33, шансы на успех Шахтера составляют 9,43, а на ничью — 5,61.

Манчестер Сити — ПСЖ

Среда, 24 ноября, 22:00. Этихад Стэдиум, Манчестер (Англия)

Манчестер Сити с максимальной долей вероятности пополнит состав участников плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по итогам группового этапа, но поражение в столице Франции (0:2) точно нанесло удар по самолюбию команды Хосепа Гвардиолы, поэтому в ответной игре она ставит перед собой задачу взять реванш и спокойно выиграть группу A. Предпосылки для этого у "горожан" имеются, так как продемонстрированный ими открытый атакующий футбол с каждым новым туром дарил фанатам достаточно эмоций, а класс футболистов приносил необходимый результат. Последний фактор в противостоянии против ПСЖ будет нивелирован оппонентами, поэтому нас ждет просто два часа классного футбола.

Подопечные Маурисио Почеттино со временен того сентябрьского матча проиграли лишь Ренну на внутренней арене, однако местная пресса всегда найдет камень произвольного размера для того, чтобы бросить его в направлении игры команды. ПСЖ доминирует на внутренней арене в этом сезоне, да и в Лиге чемпионов показывает уверенный футбол, вот только и позволяет себе команда аргентинского наставника упускать победы на последних минутах, по примеру гостевой игры против РБ Лейпциг (2:2). Стартовую осечку против бельгийского Брюгге (1:1) также можно отнести к данной категории поединков. Сити может воспользоваться этим фактором.

Букмекерская компания Pinnacle фаворитом противостояния считает хозяев. Коэффициент на победу Манчестер Сити составляет 1,73, шансы на успех ПСЖ оцениваются в 4,08, а вероятность ничьей оценивается в 4,79.

Челси — Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 28 ноября, 18:30. Стемфорд Бридж, Лондон (Англия)

Оле-Гуннар Солскьяер досрочно завершил свою работу во главе Манчестер Юнайтед, поэтому теперь команду будет ожидать тяжелый переходной период под руководством Майкла Каррика, а также совершенное отсутствие понимания того, каким будет будущее у клуба. Именно в этот момент календарь подсунул "Красным дьяволам" гостевой поединок против лондонского Челси, исход которого уже сейчас кажется предрешенным, однако сама историческая подоплека в отношениях этих команд в XXI веке подталкивает к тому, чтобы верить в интригу до последнего.

Многие ожидают, что "синие" смогут просто самоутвердиться за счет находящихся в кризисе соперников, так как у Челси есть непосредственный опыт перенимания чемпионского титула у Манчестер Юнайтед в начале столетия, но в контексте этой предстоящей игры мы будет говорить о соотношении сил между командами, одна из которых проиграла лишь раз в этом сезоне, а другая лишь раз победила на отрезке в пять последних игр в чемпионате. Впрочем, если Каррик и хочет повысить свои шансы на полноценное рабочее место у руля его команды, то лучшего повода попросту не отыскать.

Букмекерская компания Pinnacle фаворитом противостояния считает хозяев. Коэффициент на победу Челси составляет 1,58, шансы на успех Манчестер Юнайтед оцениваются в 6,01, а вероятность ничьей оценивается в 4,26.