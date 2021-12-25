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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Англии.

Астон Вилла примет на своем поле Челси в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Томаса Тухеля.

Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,69, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается показателем 5,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,80.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче будет назначен пенальти. Этот исход оценивается коэффициентом 2,70.

Напомним, что матч Астон Вилла — Челси состоится 26 декабря в 19:30 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.