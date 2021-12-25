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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Англии.

Вест Хэм примет на своем поле Саутгемптон в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Дэвида Мойеса.

Так, на победу Вест Хэма предлагается коэффициент 1,90, тогда как потенциальный успех Саутгемптона оценивается показателем 4,10. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,70.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Майкл Антонио отметится забитым мячом в данном противостоянии. Этот исход оценивается коэффициентом 2,65.

Напомним, что матч Вест Хэм — Саутгемптон состоится 26 декабря в 17:00 по киевскому времени.