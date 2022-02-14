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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок еврокубков.

Лиссабонский Спортинг и английский Манчестер Сити встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Букмекерские компании фаворитом этого противостояния считают "горожан".

Так, коэффициент на победу Манчестер Сити составляет 1,31. Шансы на победу Спортинга оцениваются в 1,31, на ничью – 5,50.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Сити выиграют в три и более мячей. За это дают 4.80.

Матч Спортинг — Манчестер Сити состоится на стадионе Жозе Алваладе в Лиссабоне во вторник, 15 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.