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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Атлетіко прийме на своєму полі англійський Манчестер Сіті. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли.

Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1,77, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 5,40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3,76.

Щодо проходу до наступної стадії Ліги чемпіонів в цілому, то шанси Манчестер Сіті оцінюються в 1,07, а Атлетіко — в 9,80.

Нагадаємо, другий матч Атлетіко — Манчестер Сіті відбудеться 13 квітня, о 22:00. Перша зустріч цих команд в Англії завершилася на користь "містян" із рахунком 1:0.