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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру Ліги Європи.

У першому матчі півфіналу Ліги Європи англійський Вест Гем прийме на своєму полі Айнтрахт з Франкфурта.

Фаворитом матчу у Лондоні букмекери вважають господарів: коефіцієнт на перемогу Вест Гема — 1,95, на перемогу Айнтрахта — 3,90, на нічию — 3,40.

Що стосується до виходу у фінал, то тут теж вище шанси англійців: 1,5 проти 2,5 у німців.

Матч Вест Гем — Айнтрахт відбудеться у четвер, 28 квітня. Початок о 22:00 за київським часом.