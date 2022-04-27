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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру Ліги конференцій.

У першому матчі півфіналу Ліги конференцій УЄФА англійський Лестер прийме на своєму полі італійську Рому. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Брендана Роджерса.

Так, на перемогу Лестера пропонується коефіцієнт 2,39, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 3,34. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3,36.

Щодо проходу до наступної стадії Ліги чемпіонів у цілому, то шанси "лис" дорівнюють 1,95, а успіх "вовків" оцінили в 1,85.

Нагадаємо, перший матч Лестер — Рома відбудеться 28 квітня, о 22:00.