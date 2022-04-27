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фото Getty Images
27 апреля 2022, 12:42
У першому матчі півфіналу Ліги конференцій УЄФА англійський Лестер прийме на своєму полі італійську Рому. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Брендана Роджерса.
Так, на перемогу Лестера пропонується коефіцієнт 2,39, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 3,34. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,36.
Щодо проходу до наступної стадії Ліги чемпіонів у цілому, то шанси "лис" дорівнюють 1,95, а успіх "вовків" оцінили в 1,85.
Нагадаємо, перший матч Лестер — Рома відбудеться 28 квітня, о 22:00.