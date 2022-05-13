Рейтинг букмекеров

Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на вирішальну гру поточного розіграшу Кубка Англії.

У фінальному матчі Кубка Англії-2021/22 лондонський Челсі зіграє з Ліверпулем на стадіоні Вемблі. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Юргена Клоппа.

Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 2,12, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 3,55. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3,55.

Щодо володаря Кубка Англії в цілому, то шанси Челсі оцінюються в 2,41, а Ліверпуля — в 1,60.

Нагадаємо, матч Челсі — Ліверпуль відбудеться в суботу, 14 травня, о 18:45. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.