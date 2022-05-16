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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Наприкінці цього тижня ми матимемо перед собою остаточні розклади сил у всіх топ-чемпіонатах Старого Світу, а також устигнемо поспостерігати за тим, як буде розіграний перший єврокубковий трофей.

Ювентус — Лаціо

Понеділок, 16 травня, 21:45. Ювентус Стедіум (Турин, Італія)

Оскільки особливого турнірного змісту зустріч між туринським Ювентусом та римським Лаціо вже не мала, то організатори Серії A подарували "зебрам" фактично унікальну можливість перевести подих після болючої поразки в фіналі Кубку Італії. Підопічні Массіміліано Аллегрі знову потребували 120 ігрових хвилин задля вирішення долі протистояння проти міланського Інтера, проте знову, як і під час розіграшу Суперкубку країни, зазнали невдачі.

Завершити сезон на мажорній ноті "бьянконері" можуть тільки в тому випадку, якщо здобудуть дві видовищні перемоги в зустрічах, що залишилися в чемпіонаті, бо відставання від Наполі для них складає вже сім очок. Власне, саме настільки відстає від туринського клубу й команда Мауріціо Саррі, тому Лаціо також не зможе вплинути на підсумковий четвертий рядок Ювентуса в цьому сезоні. А ось втратити навіть місце в єврокубках "орли" ще цілком можуть, тому в найближчій грі спробують вирішити це питання на власну користь.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ювентус. Коефіцієнт на перемогу туринської команди становить 2,32, імовірність нічиєї оцінюється в 3,70, а успіх гостей — у 3,18.

Айнтрахт — Рейнджерс

Середа, 18 травня, 21:45. Рамон Санчес Пісхуан (Севілья, Іспанія)

Фінальна пара Ліги Європи УЄФА в цьому сезоні вийшла дійсно несподіваною, але дуже потужною. Коли за квиток до Севільї змагалися не тільки дві команди з цього міста, а й такі потужні клуби, як Барселона, Наполі, РБ Лейпциг чи дортмундська Боруссія, то саме їх появи можна було очікувати у вирішальній грі. Але ж ні! Команди Олівера Гласнера та Джованні ван Бронкхорста зробили надзусилля, передусім над собою, та фактично вирвалися до фіналу з полум’я запеклою боротьби.

Цікавим прийдешній матч стане ще й в тому контексті, що за перемогу в ньому побічно будуть даватися дуже великі кошти. Цікавить це питання, передусім, Айнтрахт, бо "орли" зайняли лише 11 рядок за підсумками цього сезону в Бундеслізі, тому на наступний рік будуть вимушені або продавати своїх ключових виконавців, або, навпаки, активно долучатися до подій на трансферному ринку.

У Рейнджерс ситуація також цікава, бо боротьбу на внутрішній арені проти Селтіка було програно, тому наразі команда ван Бронкхорста немає впевненості в своєму виступі в Лізі чемпіонів наступного року.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Айнтрахт. Коефіцієнт на перемогу "орлів" становить 2,36, імовірність нічиєї оцінюється в 3,52, а успіх Рейнджерс — у 3,22.

Барселона — Вільярреал

Неділя, 22 травня, 23:00. Камп Ноу (Барселона, Іспанія)

У іспанський Ла Лізі перед останнім туром буде залишатися інтрига скоріше не серед команд, які в майбутньому будуть брати участь в єврокубках, а серед зони вильоту та боротьби за останнє місце в топ-7, яке дасть право виступи в Лізі конференцій. Унаї Емері, сумно позіхаючий за виступами в Лізі Європи, та його Вільярреал хочуть потрапити до наступного євросезону анітрохи не менше, аніж того хоче баскський Атлетік, проте, поки "леви» будуть боротися проти Севільї, "жовта субмарина" гратиме проти Барселони на її полі.

Мінімальне завдання басків при цьому полягає в тому, аби зіграти бодай не гірше, аніж переслідувачі, а, за нагоди, ще й перемогою завершити сезон. У команди Хаві, на відміну від супротивників, глобальних завдань уже не буде, тому що відрив від найближчого переслідувача в особі Атлетіко в п’ять пунктів уже ніяким чином відіграти буде не можна. Однак, "блаугранас" багато за що винні перед власними фанатами за останні роки, тому розслаблятися не будуть.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу "блаугранас" становить 2,35, імовірність нічиєї оцінюється в 4,00, а успіх "жовтої субмарини" — у 2,93.