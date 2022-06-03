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До вашої уваги котировки букмекерів на матч першого туру літнього турніру.

В першому турі Ліги націй Франція на своєму полі зіграє проти Данії.

На думку букмекерських компаній, фаворитом протистояння є саме "Ле блє". Так, на перемогу підопічних Дешама пропонується коефіціент 1.63, в той час як можлива перемога Данії оцінюється показником в 5.95.

Нічию в матчі можна спрогнозувати з коефіціентом в 3.95.

Цікавю також виглядає ставка на те, що обидві команди заб'ють. В такому разі можна збільшити свій банк вдвічі.

Матч Франція – Данія відбудеться сьогодні о 21:45 за київським часом.