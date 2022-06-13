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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру Ліги націй.

У рамках четвертого туру Ліги націй зустрінуться між собою збірні Франції та Хорватії.

Матч відбудеться 13 червня на стадіоні Стад де Франс у Парижі (Франція). Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ФРАНЦІЯ – ХОРВАТІЯ

За версією букмекерів, фаворитом зустрічі є збірна Франції. Перемога колективу Дідьє Дешама оцінюється коефіцієнтом 1.53, а на перемогу Хорватії пропонують – 6.30.

Якщо у поєдинку буде зафіксована нічия, то на такий результат пропонується показник 4.40.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Давати будь-які прогнози – невдячна справа, але на те це і ставки, де все може статися, а людям, які готові ризикувати, ми пропонуємо варіант "Обидві заб'ють" з коефіцієнтом 2.03.

Ми зупинилися на цьому варіанті, бо обидві команди рідко йдуть із поля без забитих голів.

ЯКІ ЩЕ ВАРІАНТИ?

Якщо варіант вище за вас не влаштовує, то можна спробувати ще "Франція заб'є гол. 2-й тайм" — "Так". На таку подію пропонується коефіцієнт 1.44.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Франція – Хорватія, яка розпочнеться у понеділок, 13 червня, о 21:45 за київським часом.