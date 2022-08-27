Рейтинг букмекеров

Команди зійдуться у запеклій боротьбі за три очка.

В рамках поєдинку четвертого тура чемпіонату Англії Челсі прийме на своєму полі Лестер.

Лондонці після поразки від Лідс Юнайтед повинні реабілітуватися перед своїми фанатами.

Прогноз на матч Челсі — Лестер

Фаворитом цієї зустрічі букмекери вважають Челсі. На перемогу лондонського колективу дається коефіцієнт 1,42, на нічию 5,1, на тріумф Лестера — 7,3.

Так на що ставити?

Букмекери вірять в те, що господарям вдасться забити гол. На це можна поставити із коефіцієнтом 1,09.

На тотал більше 2,5 ви можете поставити за коефіцієнтом 1,63. А ось у інший результат експерти вірять трошки менше — на тотал поєдинку менше 2,5 коефіцієнт 2,37.

Матч Челсі — Лестер почнеться о 17:00. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.