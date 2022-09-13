Дізнайся, що думають букмекери щодо майбутньої гри.
Фото: twitter.com/ClubBrugge
13 вересня 2022, 15:58
У другому турі групового етапу на своєму полі португальська команда прийме бельгійську.
Ліга чемпіонів. Група B. Напередодні
Прогноз на матч Порту — Брюгге
За версією букмекерів, Порту – фаворит зустрічі: перемога португальської команди оцінюється коефіцієнтом 1.45, а бельгійської – 7.60. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.70.
Українському глядачеві цей поєдинок може бути цікавим насамперед через Романа Яремчука.
Так на що ж ставити?
Ставки – це ризик, але ми ризикуватимемо. Пропонуємо вам варіант "Обидві команди заб'ють" — "Так". На таку подію пропонується коефіцієнт 1.89.
Які ще варіанти? З огляду на фактор домашнього поля Порту цілком може забити в першому таймі. На таку подію непоганий коефіцієнт – 1.58.
Також є ще варіант "Перемога з різницею" та варіант "Порту в 1-2 голи". На такий результат пропонується коефіцієнт 1.92. Ризикнемо?
Нагадаємо, що матч Порту — Брюгге пройде 13 вересня о 22:00 за київським часом.