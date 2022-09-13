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До вашої уваги котирування букмекерів на поєдинок групового етапу.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Ювентус вдома зіграє проти Бенфіки.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ Ювентус — Бенфіка

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у цій грі у команди Массіміліано Аллегрі. Перемогу Ювентуса оцінили у 2,30. Нічия оцінюється у 3,50, а перемога португальської команди — у 3,40.

Так на що ж ставити?

І Ювентус, і Бенфіка, рідко залишають поле без голів у матчах Ліги чемпіонів. Тому подія обидві заб'ють виглядає цілком логічною. На це пропонується коефіцієнт 1,75.

Дивлячись на останні поєдинки, пропонуємо також обрати тотал у матчі 2,5 більше. Це експерти оцінили коефіцієнтом 1,96. Також цікавою виглядає ставка на Ювентус фора 0, яка оцінюється у 1,64.

Матч Ювентус — Бенфіка пройде у середу, 14 вересня. Розпочнеться поєдинок о 22:00 за київським часом.