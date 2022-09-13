До вашої уваги котирування букмекерів на поєдинок групового етапу.
Душан Влахович, Getty Images
13 вересня 2022, 18:25
У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Ювентус вдома зіграє проти Бенфіки.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ Ювентус — Бенфіка
За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у цій грі у команди Массіміліано Аллегрі. Перемогу Ювентуса оцінили у 2,30. Нічия оцінюється у 3,50, а перемога португальської команди — у 3,40.
Так на що ж ставити?
І Ювентус, і Бенфіка, рідко залишають поле без голів у матчах Ліги чемпіонів. Тому подія обидві заб'ють виглядає цілком логічною. На це пропонується коефіцієнт 1,75.
Дивлячись на останні поєдинки, пропонуємо також обрати тотал у матчі 2,5 більше. Це експерти оцінили коефіцієнтом 1,96. Також цікавою виглядає ставка на Ювентус фора 0, яка оцінюється у 1,64.
Матч Ювентус — Бенфіка пройде у середу, 14 вересня. Розпочнеться поєдинок о 22:00 за київським часом.