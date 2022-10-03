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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Міжнародна павза залишилась позаду, а тим часом на календарі вже панує розклад жовтневих протистоянь, які обіцяють порадувати видовищностю та інтенсивністю. У перший повноцінний тиждень нового місяця нас порадують баталії в єврокубках за участі українських команд, як потім переростуть у гучні афіші на внутрішніх аренах.

Інтер — Барселона

Вівторок, 4 жовтня, 22:00. Стадіон Джузеппе Меацца (Мілан, Італія)

Міланський Інтер на початку нового сезону не тішить власних уболівальників визначними здобутками, а подальша доля Сімоне Індзагі на керівній посаді в колективі все частіше опиняється під великими сумнівами. Минулими вихідними "змії" програли Ромі вперше за багато років (1:2), що тільки підкреслю негативну динаміку в їхньому розвитку в цьому футбольному році. Разом із тим, Інтер учергове провалився в турнірній таблиці, і наразі перебуває вже безпосередньо біля її екватору. У Лізі чемпіонів УЄФА ситуація для "нерадзуррі" нітрохи не краще, і на двоматчеву дуель проти Барселони вони заходять із програшними вихідними показниками.

Каталонська Барселона тим часом намагається надолужувати втрачені за останні роки позиції як на внутрішній, так і на міжнародній аренах, проте здебільшого прогрес команди Хаві не знаходив підтвердження в турнірних таблицях. Аж раптом, під час минулого вікенду мадридський Реал втратив очки в грі проти Осасуни (1:1), і тепер Барса — один із лідерів чемпіонських перегонів. Зрозуміло, що ця позиція є проміжною, проте для підняття бойового духу перед вирішальними матчами в Лізі чемпіонів кращого способу вигадати неможливо.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу команди господарів становить 1,83, імовірність нічиєї оцінюється в 3,95, а успіх Інтера — у 4,34.

Реал Мадрид — Шахтар

Середа, 5 вересня, 22:00. Стадіон Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія)

Основний голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа зазнав травми як раз перед матчем проти Осасуни, що вже призвело до сумних наслідків для його команди у вигляді втрати одноосібної лідерської позиції в чемпіонаті. Однак для українського голкіпера Андрія Луніна це — дійсно великий шанс проявити себе на тлі тривалого очікування за спиною в одного з найкращих голкіперів світу. І саме в цей момент календар підштовхує "бланкос" зіграти проти донецького Шахтаря, який наразі є основним конкурентом іспанського колективу в боротьбі за першу сходинку в квартеті.

Від футболістів Ігора Йовічевіча дійсно ніхто не очікував настільки спритної гри саме на міжнародній арені, бо досі інколи буває важко звикнути до "гірників" без потужного іноземного десанту в складі. Незважаючи на це, донеччани продовжують підтверджувати амбіції й надалі залишатись флагманами футболу нашої країни як в чемпіонаті, де вийшли в одноосібні лідери завдяки розгрому харківського Металіста (6:1), так і в Лізі чемпіонів, де інтенсивний футбол трохи налякав хлопців Йовічевіча (1:1), однак їх просування турнірною сіткою від того менш упевненим не стало.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив господарів. Коефіцієнт на перемогу Реала становить 1,18, імовірність нічиєї оцінюється в 8,08, а успіх Шахтаря — у 14,53.

Ренн — Динамо Київ

Четвер, 6 вересня, 22:00. Стадіон Стад де ла Рут де Лор'ян (Ренн, Франція)

А ось щодо виступів київського Динамо як на міжнародній, так і на внутрішній аренах, нічого доброго наразі сказати не можна. Футболісти Мірчі Луческу під час липневих матчів кваліфікації Ліги чемпіонів своєю грою залишали дуже позитивне враження на тлі тривалої павзи без офіційних матчів, однак потім цей аргумент відпав за відсутністю актуальності, і до футболу "біло-синіх" почали ставитись доволі критично. Приводів для цього хоч греблю гати — Динамо відверто пасе задніх у групі Ліги Європи УЄФА, склад суперників у якій для киян за нормальних умов узагалі не мав стати суттєвою перепоною.

І це при тому, що проти найсильнішого, за суб’єктивними оцінками, суперника український колектив усе ще не зіграв жодного матчу. Навіть коли в 2018 році Ренн уперше в історії зустрічався з Динамо, "червоно-чорних" вважали дуже непередбачуваним та важким суперником. Однак тоді двобої в Лізі Європи для киян склались удало (2:1 та 3:1 відповідно). Нічого з тих пір в оцінці здібностей Ренна не змінилось, хіба що колектив став трохи більш досвідченим і встиг підтягнути чергову порцію талановитих виконавців, які вже мають достатньо досвіду в Лізі 1. Виступи в єврокубках для французького представника, поки що, тільки набирають обертів, проте потенційна невдача киян уже в прийдешньому матчі ризикує поставити хрест на всій міжнародній кампанії команди Луческу.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив Бруно Женезіо. Коефіцієнт на перемогу Ренна становить 1,45, імовірність нічиєї оцінюється в 4,45, а успіх Динамо Київ — у 6,91.

Мілан — Ювентус

Субота, 8 жовтня, 19:00. Стадіон Сан Сіро (Мілан, Італія)

Протистояння між Міланом та туринським Ювентусом трохи поступаються за рівнем довколофутбольної напруги тому самому Derby d'Italia, однак останніми роками "россонері" почали повертати собі втрачені раніше позиції на внутрішній арені, тож суто спортивний чинник у цих протистояння став відігравати більш значну роль. Повернення Массіміліано Аллегрі на керівну посаду "зебр" хотіли зробити тріумфальною історією успіху керманича та команди, однак зрештою Ювентус на старті цього сезону навіть не може стабільно перебувати в зоні єврокубків.

Футболісти Стефано Пьолі, тим часом, усе ще марять можливістю захистити чемпіонський титул в цьому сезоні, однак спротив потенційних конкурентів уже виглядає настільки потужним, що до спроможності Мілана виконати власні завдання на футбольний рік виникають цілком слушні запитання. Утім, потрохи "россонері" просуваються турнірною сіткою національної першості, і разом із тим мають певні успіхи в Лізі чемпіонів, де взагалі очолюють групу. Матч проти лондонського Челсі на виїзді, теоретично, може дещо виснажити Мілан перед грою проти Ювентуса, який у свою чергу буде грати вдома проти Маккабі, тож і тривалого перельоту в своєму розкладі не матиме.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Мілан. Коефіцієнт на перемогу гостей становить 1,99, імовірність нічиєї оцінюється в 3,45, а успіх Ювентуса — у 4,34.

Арсенал — Ліверпуль

Неділя, 9 жовтня, 18:30. Стадіон Емірейтс (Лондон, Англія)

Багато хто з уболівальників чекав на дербі Північного Лондона заради того, аби оцінити потенціал Арсенала в протистоянні не тільки з непримиренним супротивником, а й з прямим конкурентом у турнірній таблиці. У підсумку, Тоттенгем отримав свої три м’ячі, на що відповів лише одного разу, тож регіональна суперечка залишилась за "канонірами" (3:1). Разом із тим, футболісти Мікеля Артети вийшли на лідерську позицію в чемпіонських перегонах, яка й досі залишається омріяною для їхнього наступного суперника. На участі в Лізі Європи УЄФА команди з Англії не звикли загострювати особливу увагу, проте протистояння з норвезьким Буде-Глімт не обіцяє стати для Арсенала прохідним матчем, тож певні зусилля лондонці все ж таки мають витратити перед черговою визначальною грою.

Щодо Ліверпуля, то становище колективу Юргена Клоппа наразі є доволі хитким, бо в чемпіонаті "червоні" не можуть відірватись від екватора турнірної таблиці, і вже на 11 очок відстають від того-таки Арсенала. У Лізі чемпіонів УЄФА команда також почуває себе не дуже-то й упевнено, а прийдешні баталії зі шотландським Рейнджерс обіцяють стати гарячими не тільки з точки зору регіонального протистояння, а ще й тому, що завдяки ним Ліверпуль точно захоче вирішити долю однієї з перепусток до плей-оф уже найближчим часом.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив господарів. Коефіцієнт на перемогу Арсенала становить 2,61, імовірність нічиєї оцінюється в 3,71, а успіх Ліверпуля — у 2,66.