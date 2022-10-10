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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Челсі зіграє на виїзді проти Мілану.

За версією букмекерів "сині" — фаворити зустрічі. Перемога лондонської команди оцінюється коефіцієнтом 2,44, а перемога "россонері" — 3,05. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3,40.

Тож на що ставити?

Мілан програв в першій зустрічі з рахунком 0:3, тому буде прагнути реабілітуватися перед своїми фанатами. Принаймні один м'яч італійці повинні забити, як і Челсі. Тому пропонуємо вибрати ставку "обидві заб'ють" з коефіцієнтом 1,79.

Також можна поставити на швидкий гол у цій зустрічі. Подія "Буде забитий гол. З 1-ї по 10-у хвилину включно" оцінюється в коефіцієнт 4,4.

Матч четвертого туру Ліги чемпіонів між Міланом та Челсі відбудеться 11 жовтня о 22:00 за київським часом.