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Новорічні свята завжди були чимось особливим для українців, але сьогоднішні реалії змушують нас переосмислити повсякденність. Незважаючи на війну країна готується до нового року, а онлайн-казино Cosmolot оголошує святкову промо-акцію, яка представлена на офіційному сайті українського бренду.

Легалізація гральної промисловості стала можливістю працювати на регульованому ринку, надавати захист прав для клієнта, впроваджувати нові технології та залучати іноземні інвестиції. Після 24 лютого онлайн-гемблінг став прикладом відповідального бізнесу, який працює попри обставини.

Раніше гральний бізнес вже стикався з перешкодами, викликаними пандемією коронавірусу, а згодом це стала війна.всупереч всім факторам , онлайн-казино Cosmolot продовжує працювати та сплачувати податки, а також радувати своїх клієнтів якісним інноваційним контентом.

Легальний онлайн-гемблінг з перших днів повномасштабної війни почав створювати благодійні збори для ЗСУ та проводити інформаційні кампанії про те, що відбувається в Україні. багато компаній сплатили наперед податкові та ліцензійні збори до державного бюджету.

Незважаючи на всі труднощі, українське суспільство продовжує жити і радіти кожному дню. Сьогодні ми розповімо про нову промо-акцію онлайн-казино Cosmolot, яка присвячена новорічним святам.

Новорічний вертеп від онлайн-казино Cosmolot

Радіти дрібницям стало чимось більше, ніж буденністю та звичною справою. Ігровий процес став для користувачів можливістю не тільки розслабитись та відпочити від новин, а також способом донатити на потреби армії.

Напередодні свят онлайн-казино Cosmolot оголошує велику промо-акцію після якої буде закуплений ще один український ударний дрон PUNISHER. Раніше компанія вже пожертвувала 1 млн гривень на виробництво бавовни для рашистів.

Міфічний вертеп представлений на офіційному сайті компанії розбито на кілька складових:

- турнір із призовим фондом 2 023 000 ₴ + 2023 FS;

- ціла серія новорічних бонусів;

- Crazy time у месенджерах, де гравці можуть отримати бездепозитні обертання та бонуси прямо у новорічну ніч;

- відправити привіт оркам за допомогою участі у розіграші, який буде представлений у Telegram та Viber;

- гемблінговий квест з брендовими призами від платформи.

“Великий новорічний вертеп має насамперед благодійну місію, але без допомоги наших користувачів він стає магічною дією, яка допоможе військовим наблизити нашу перемогу", — розповіли в онлайн-казино Cosmolot.

Гемблінг сьогодні — це цифрова індустрія комфортного відпочинку: онлайн-казино Cosmolot

Ігровий процес в онлайн-форматі перевершує офлайнові розваги за рахунок інноваційних інструментів гри, які створюють комфортне середовище. Гемблінг контент, представлений на вітчизняному ринку, має високотехнологічне наповнення, яке функціонує за принципами відповідальної гри.

Галузь пропонує користувачеві виключно цифровий продукт, який має якісний ігровий софт. Онлайн-казино Cosmolot за роки своєї роботи заслужило довіру клієнтів за рахунок першокласного наповнення та приємних бонусів.

Реалії війни змусили легальний гемблінг дещо переналаштувати ігровий контент та за допомогою маркетингових механізмів створювати патріотичні кейси з благодійною складовою. Продуктивні показники онлайн-гемблінгу трошки відновлюються, але це не означає, що ігровий трафік зможе повернутися до індикаторів затребуваності до 24 лютого.

“Сьогодні ми маємо непросту ситуацію в країні і всі розуміють, що ігри відійшли на другий план. Незважаючи на це, онлайн-гемблінг продовжує функціонувати і тим самим тримати економічний фронт країни”, — коментують у Cosmolot.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри.

Соsmolot.ua належить товариству з обмеженою відповідальністю "Спейсікс". Ліцензію на ведення діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет видано 08.02.2021 року. Рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021 строком на 5 років.