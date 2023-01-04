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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі англійської Прем’єр-ліги.

У поєдинку дев’ятнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги зустрінуться два гранди — лондонський Челсі та Манчестер Сіті.

Станом на сьогодні, підопічні Хосепа Гвардіоли йдуть другими, одразу позаду лондонського Арсенала, у турнірній таблиці, тоді як Челсі лише десятий.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЧЕЛСІ — МАНЧЕСТЕР СІТІ

Букмекери не вірять у Челсі, даючи на перемогу лондонців показник 5,50. На перемогу Сіті, у свою чергу, пропонується коефіцієнт 1,64, а на нічийний результат — 4,10.

ТАК НА ЩО Ж СТАВИТИ?

Ми пропонуємо поставити на те, що обидві команди заб'ють. На цей результат дається коефіцієнт — 1,82.

Якщо брати більш ризиковану ставку, то можна поставити, що заб'є нападник "містян" Ерлінг Голанд заб’є – коефіцієнт – 1,70, а якщо ні – то 2,10.

Матч Челсі — Манчестер Сіті відбудеться у четвер, 5 січня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.