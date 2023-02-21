Рейтинг букмекеров

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Лейпциг на своєму полі прийме Манчестер Сіті.

За версією букмекерів, Сіті — фаворит майбутньої гри: перемога англійської команди оцінюється коефіцієнтом 1.81, а перемога німецької — 4.60.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.80.

Тож на що ставити?

Ми віримо у виїзний гол Манчестер Сіті, але на нього дуже маленький коефіцієнт – 1.16. Немає сенсу на це ставити, хіба для спортивного інтересу.

А ось ставка "Обидві заб'ють" виглядає набагато цікавішою, та й коефіцієнт – 1.68, вже щось.

В ідеалі, можна було б ризикнути вже зараз і зробити ставку "Прохід", поставивши на Манчестер Сіті, однак і тут коефіцієнт маленький – лише 1.16.

Тому пропонуємо більш ризикований варіант: "Тайм/Матч" — перемоги Манчестер Сіті. Коефіцієнт — 2.90. Ризикнемо?

Матч Лейпциг – Манчестер Сіті відбудеться 22 лютого о 22:00 за київським часом.