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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Цього тижня за футбольним календарем не передбачено проведення міжнародних баталій на клубному рівні, тож поціновувачам футболу доведеться шукати найбільш видовищні протистояння по різних кутках провідних національних першостей Європи.

Арсенал — Евертон

Середа, 1 березня, 21:45. Стадіон Емірейтс (Лондон, Англія)

То в стані кризи чи ні перебуває станом на сьогодні лідер чемпіонських перегонів англійської Прем’єр-ліги, лондонський Арсенал? За останній місяць ми так і не змогли дійти одностайного висновку стосовно цього вкрай важливого для команди Мікеля Артети питання. Наче нещодавно програні матчі проти Манчестер Сіті в Кубку Англії та чемпіонаті стояли обабіч серії невдалих результатів виступів "канонірів" у матчах проти Евертона (0:1) та Брентфорда (1:1), проте "містяни" так і не використали свій шанс очолити турнірну таблицю, за що дорікати можуть тільки самих себе.

Арсенал переміг в останніх двох зустрічах проти бірмінгемської Астон Вілли (4:2) та Лестера (1:0), чим наочно показав, що найважчий для нього період сезону залишився позаду. Однак чи зможе команда Артети рухатись у правильному напрямку й надалі? "Каноніри" нещодавно дізнались, що суперником за 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА для них буде лісабонський Спортінг, тому підготовка до цієї відповідальної гри розпочнеться одразу після перенесеного матчу проти того-таки Евертона, проте вже на Емірейтс. У команди Шона Дайча був романтичний період, коли вони обіграли команду Артети в першій грі з новим тренером на чолі, проте він уже минув, і настали будні суворої роботи з поразками від Астон Вілли та Ліверпуля (обидва – по 0:2).

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети становить 1,35, імовірність нічиєї оцінюється в 5,13, а успіх Евертона — у 9,92.

Наполі — Лаціо

П’ятниця, 3 березня, 22:00. Стадіо Дієго Армандо Марадона (Неаполь, Італія)

Лаціо продовжує боротися за потрапляння до Ліги чемпіонів за підсумками сезону через чемпіонат, а Наполі впевнено йде до свого чемпіонського титулу. Крім того, це чергове повернення Мауріціо Саррі до Неаполя, де він тренував довгий час і під керівництвом італійського фахівця Наполі був притаманний стиль "саррібол".

Наполі знаходиться на куражі. Команда впевнено здобуває одну перемогу за іншою, тоді як Лаціо стикається з труднощами: виїзна нічия з Вероною, домашня поразка від Аталанти, а потім була перемога над Салернітаною.

З огляду на фактор домашнього поля, а також поточну форму — фаворит майбутньої гри, безумовно, колектив Лучано Спаллетті. Однак навряд чи "партенопеї" буде просто у цьому матчі.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Наполі. Коефіцієнт на перемогу команди Лучано Спаллетті становить 1,64, імовірність нічиєї оцінюється в 4,11, а успіх Лаціо — у 5,63.

Ліверпуль — Манчестер Юнайтед

Неділя, 5 березня, 18:30. Стадіон Енфілд (Ліверпуль, Англія)

Ліверпуль знаходиться не в кращих кондиціях, м'яко кажучи. "Червоним" буде складно потрапити до зони топ-4 за підсумками сезону, щоб наступного сезону виступати у Лізі чемпіонів. Більше того, колектив Юргена Клоппа значно поступився Реалу в рамках першого матчу 1/8 Ліги чемпіонів (2:5), і тепер, напевно, "червоні" вилетять з турніру на такій ранній стадії.

А ось у Манчестер Юнайтед справи йдуть чудово: перемога в Кубку англійської ліги, колектив Еріка тен Гага вибив Барселону з Ліги Європи, а також клуб впевнено йде в АПЛ. Практично немає сумнівів, що Манчестер Юнайтед завершить сезон у топ-4, що дозволить зіграти у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Матч Ліверпуль — Манчестер Юнайтед не був легкою прогулянкою для будь-якої з команд, але "червоні дияволи" зараз перебувають у набагато кращих кондиціях.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ліверпуль. Коефіцієнт на перемогу команди Юргена Клоппа становить 2,41, імовірність нічиєї оцінюється в 3,62, а успіх Манчестер Юнайтед — у 2,92.

Рома — Ювентус

Рим, 5 березня, 21:45. Стадіон Стадіо Олімпіко (Рим, Італія)

З Ювентуса зняли очки, тому колектив Массіміліано Алегрі навряд чи зможе всерйоз розраховувати на місце в зоні топ-4, щоб потрапити до Ліги чемпіонів за підсумками сезону. Набагато вищі шанси виграти Лігу Європи, а у разі перемоги – вихід у груповий етап Ліги чемпіонів.

Рома не показує яскравої гри, але знаходиться на четвертому рядку після 23 турів чемпіонату Італії. Якщо Жозе Моуріньо збереже поточні позиції та виведе римлян до Ліги чемпіонів, це буде величезним успіхом.

Важко виділити фаворита майбутньої зустрічі. Враховуючи фактор домашнього поля, перевага має бути у Роми. Однак ми знаємо, що Жозе Моуріньо проти сильних суперників вважає за краще грати в контратакуючий футбол із глибокою лінією оборони. Просто не буде нікому.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Рома. Коефіцієнт на перемогу команди Жозе Моурінью становить 2,45, імовірність нічиєї оцінюється в 3,10, а успіх Ювентуса — у 3,14.