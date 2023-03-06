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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках гри у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Бенфіка на своєму полі прийме Брюгге. Нагадаємо, що перша зустріч завершилася перемогою лісабонського колективу – 2:0.

За версією букмекерів, Бенфіка — фаворит зустрічі: перемога португальської команди оцінюється коефіцієнтом 1.40, а перемога бельгійської — 8.00.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 5.00.

Тож на що ставити?

Букмекери не приймають ставку на прохід Бенфіки в наступний раунд, оскільки вважають результат цього протистояння вирішеною справою. Але можна поставити на прохід Брюгге з коефіцієнтом 35.0, тільки робити цього ми не рекомендуємо.

Ми не віримо у гол Брюгге, хоч він і можливий, тому рекомендуємо поставити "Обидві команди заб'ють" – "Ні". Коефіцієнт 1.89 — варто ризикнути.

Навряд чи Бенфіка бігтиме вперед, навіть з огляду на те, що гратиме на своєму полі. Пропонуємо ставку "Тайм/Матч" — Нічия/Бенфіка. Коефіцієнт – 4.20. Можна спробувати.

Матч Бенфіка – Брюгге відбудеться 7 березня о 22:00 за київським часом.