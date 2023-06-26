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Дізнайся, на що ставити у матчі нашої молодіжної збірної проти Іспанії.

У рамках третього туру групового етапу молодіжного Євро-2023 між собою зіграють Іспанія та Україна.

Обидві команди вже забезпечили собі вихід у плей-оф, тож у очній зустрічі поборються за перше місце.

Нагадаємо, що Іспанія та Україна у своїй групі обіграли Хорватію та Румунію. Враховуючи те, що в іспанців краща різниця за додатковими показниками, українцям потрібно обіграти "червону фурію", щоб посісти перше місце у групі.

За версією букмекерів, Іспанія U-21 – фаворит майбутньої гри: перемога іспанців оцінюється коефіцієнтом 1.74, а перемога українців – 5.30.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.15.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо вибрати варіант "Обидві заб'ють" — "Так". Коефіцієнт на таку подію – 1.84. Цілком можна спробувати зіграти.

Матч Іспанія U-21 – Україна U-21 відбудеться 27 червня о 21:45 за київським часом.