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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Цей тиждень можна сміливо розподілити на два періоди, оскільки спочатку відбудуться завершальні вересневі матчі кваліфікації до чемпіонату Європи-2024, а вже потім повернеться національний футбол на клубному рівні. Звичайно, нам буде, на що подивитись у різних кутках субконтиненту, і особливо хочеться приділити увагу саме грі нашій збірній.

Італія — Україна

Вівторок, 12 вересня, 21:45. Стадіон Джузеппе Меацца (Мілан, Італія)

Протистояння минулими вихідними проти Англії, а точніше його результат (1:1), нас дуже потішив та надихнув. Збірна України під орудою Сергія Реброва зробила ще один маленький крок до чемпіонату Європи-2024 безпосередньо через кваліфікаційний раунд, що на момент завершення жеребкування здавалось тільки мрією затятих оптимістів. Однак головна битва для "синьо-жовтих" ще попереду.

Італія з однією грою в запасі відстає від нас на три очки, тож за будь-яку ціну намагатиметься перемогти бодай у першій грі на власному полі та підпалити інтригу в групі аж до настання жовтня. Але команда Лучано Спаллетті вже загрузла в газоні домашнього стадіону Північної Македонії в першому матчі нового тренера (1:1), тож маємо чіплятись і за цей момент.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Італія. Коефіцієнт на перемогу команди Лучано Спаллетті становить 1,48, імовірність нічиєї оцінюється в 4,34, а успіх України — у 7,39.

Баварія — Баєр

П’ятниця, 15 вересня, 21:30. Стадіон Альянц Арена (Мюнхен, Німеччина)

Німецька Бундесліга полюбляє гучні повернення до офіційного розіграшу, тому й цього разу вирішила потішити вболівальників великим протистоянням одразу після міжнародної павзи. Тим паче, що національна команда наразі перебуває в занепаді та здатна генерувати виключно тривожні новини.

Отже, чемпіон країни, мюнхенська Баварія на власному полі прийматиме шосту команду зразка минулого сезону, леверкузенський Баєр, який у поточній кампанії під керівництвом Хабі Алонсо видав надзвичайно потужний старт. "Фармацевти" за три початкові гри навіть устигли забити більше на два голи, аніж "Рекордмайстер", тож традиційно не надто надійному захисту мюнхенців варто ретельно підготуватись до цієї гри. А там уже й про приїзд Манчестер Юнайтед можна буде подумати.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Баварія. Коефіцієнт на перемогу команди Томаса Тухеля становить 1,62, імовірність нічиєї оцінюється в 4,92, а успіх Баєра — у 4,69.

Манчестер Юнайтед — Брайтон

Субота, 16 вересня, 17:00. Стадіон Олд Траффорд (Манчестер, Англія)

Власне, розмова про стан "Червоних дияволів" не змусить на себе довго чекати, бо вже на наступний день у них запланована не менш цікава дуель проти Брайтона. І коли раніше про "чайок" говорили в контексті незручного суперника, то зараз, за каденції Роберто де Дзербі, їх зі сполохом зустрічає ледь не кожен колектив країни.

А що робити, якщо команда, на тлі видатних результатів минулого сезону та втрати лідерів у міжсезоння, просто відмовляється зупинятись та спокійно долає, наприклад, лігочемпіонівський Ньюкасл (3:1)? Юнайтед, наприклад, таким похизуватись не може, бо вже програвав Арсеналу (1:3) та Тоттенгему (0:2) в двох дійсно великих матчах нового футбольного року. Це буде третій для них. Контрольний.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Юнайтед. Коефіцієнт на перемогу команди Ерік тен Гаг становить 2,24, імовірність нічиєї оцінюється в 3,95, а успіх Брайтона — у 3,04.

Інтер — Мілан

Субота, 16 вересня, 19:00. Стадіон Джузеппе Меацца (Мілан, Італія)

Велична футбольна арена в європейській столиці моди на цьому тижні прийматиме одразу два великих протистояння. Газон ще не охолоне після протистояння за участі збірної України, а на нього вже муситимуть виходити Інтер та Мілан у черговому епізоді славнозвісного дербі.

Команди Сімоне Індзагі та Стефано Піолі в новому сезоні ще не втрачали очок, обом клубам при цьому незабаром стартувати в Лізі чемпіонів, а аж чотири останніх дербі залишились за "зміями". Це, вочевидь, тисне на "россонері", проте вони вже виглядають значно впевненішими за себе торішніх, тож можуть дати бій непримиренному супротивнику.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Інтер. Коефіцієнт на перемогу команди Сімоне Індзагі становить 2,23, імовірність нічиєї оцінюється в 3.57, а успіх Мілана — у 3,34.