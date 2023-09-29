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Football.ua вивчив прогнози спеціалістів на виступ українського нападника.

Український нападник Артем Довбик доволі непогано стартував в новому для себе чемпіонаті – іспанській Ла Лізі.

Артем в складі Жирони вже провів сім поєдинків, в яких відмітився трьома голами та двома асистами. Що цікаво, три останні матчі він розпочинав в старті і в усіх відмітився результативними діями.

Але з якими показниками завершить цю кампанію Довбик?

Букмекери вважають, що велика імовірність того, що Артем проведе близько 30 матчів в Ла Лізі. Так, коефіцієнт на те, що він зіграє більше 28 поєдинків дорівнює 2,0.

Та нас також цікавлять і забиті голи форварда збірної України.

Нагадаємо, що зараз їх вже два. Якщо Довбик ітиме за нинішнім графіком, то за 30 матчів в нього мало б бути 10-12 голів, але все ж букмекерські компанії дають дещо інші котирування.

Так, на те що нападник заб’є мінімум 6 голів, можна поставити з коефіцієнтом 1,55. Тоді як на те, що голів буде менше шести – 2,3.

Більше шести голів – 1,7, менше – 2,03.

А ось ті, хто вірить в Артема і думає, що він відзначиться в воротах суперників мінімум дев’ять разів, можуть збільшити свою ставку в 2,1 рази.

До речі, з коефіцієнтом 3,0 можна поставити на дубль Довбика хоча б в одному матчі чемпіонату Іспанії. На хет-трик коефіцієнт дорівнює 10!