Рейтинг букмекерів

До Вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

У рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги Жирона зустрінеться з мадридським Реалом на Естаді Мунісіпаль де Монтіліві.

Завдяки перемозі над Вільярреалом у попередньому турі, команда з двома українцями у складі очолила турнірну таблицю іспанського чемпіонату. Зараз Жирона випереджає свого майбутнього суперника лише на один пункт, тож навіть у разі нічийного результату зможе розраховувати на місце вище мадридців. Проте, у разі перемоги вони можуть продовжити свою безпрограшну серію у матчах з Реалом до чотирьох ігор і ще більше відірватися від них у таблиці.

Попри чудовий старт Жирони, букмекери все ж вважають фаворитом зустрічі саме підопічних Карло Анчелотті. На перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1,96. Якщо Ви все ж вірите у магію Жирони, то на її перемогу пропонується коефіцієнт 3,75. Нічийний результат у дуелі двох лідерів Ла Ліги примножить Вашу ставку у 4 рази.

Які цікаві варіанти є?

Попередні зустрічі Реала та Жирони супроводжувалися чималою кількістю забитих м'ячів. У шести з семи очних поєдинків команди відзначалися щонайменше трьома голами, тож варіант "Тотал більше 3" з коефіцієнтом 1,99 виглядає досить цікаво.

Якщо Ви не готові ризикнути і поставити на перемогу аутсайдера за думкою букмекерів, то непоганим варіантом буде "1Х" з коефіцієнтом 1,87.

Півзахисник "вершкових" Джуд Беллінгем відзначився п'ятьма голами у шести матчах Ла Ліги. Якщо Ви вважаєте, що гравець зуміє знову забити, то на це пропонується коефіцієнт 2,90.

Якщо хочете ще більше вболівати за українців у складі Жирони, то можете обрати варіант із голом нападника Артема Довбика з тими 2,90. На його рахунку два голи у попередніх двох матчах.

Нагадаємо, матч Жирона — Реал Мадрид відбудеться сьогодні, 30 вересня, о 19:30 за київським часом.