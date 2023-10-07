До Вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.
Енцо та Мудрик, getty images
07 жовтня 2023, 13:28
У рамках матчу восьмого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Челсі на виїзді зіграє проти Бернлі.
Лондонці в минулому турі нарешті переміг в чемпіонаті Англії, а Михайло Мудрик забив дебютний гол, проте супротивнику попереду непростий. Не дивлячись на місці команди Компані в таблиці, це дуже цікава команда.
Букмекери вважають, що фаворитом цього матчу є команда Почеттіно. Так, на перемогу лондонців можна поставити з коефіцієнтом 1,82. На успіх Бернлі пропонується показник 4,6. Нічийний результат примножить вашу ставку у 3,85 раза.
Які цікаві варіанти є?
Дуже цікавою виглядає варіант зі ставкою на "Обидві команди заб'ють — так". Коефіцієнт на це становить 1,76. Також можна звернути увагу на подію "Тотал більше 2,5". На це пропонується показник 1,84.
Ще одним цікавим варіантом може стати подія "Перший гол 1-30 хвилина". Коефіцієнт на це 1,7.
Матч Бернлі — Челсі відбудеться 7 жовтня, о 17:00 за київським часом.