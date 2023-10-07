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До Вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

У рамках матчу восьмого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Челсі на виїзді зіграє проти Бернлі.

Лондонці в минулому турі нарешті переміг в чемпіонаті Англії, а Михайло Мудрик забив дебютний гол, проте супротивнику попереду непростий. Не дивлячись на місці команди Компані в таблиці, це дуже цікава команда.

Букмекери вважають, що фаворитом цього матчу є команда Почеттіно. Так, на перемогу лондонців можна поставити з коефіцієнтом 1,82. На успіх Бернлі пропонується показник 4,6. Нічийний результат примножить вашу ставку у 3,85 раза.

Які цікаві варіанти є?

Дуже цікавою виглядає варіант зі ставкою на "Обидві команди заб'ють — так". Коефіцієнт на це становить 1,76. Також можна звернути увагу на подію "Тотал більше 2,5". На це пропонується показник 1,84.

Ще одним цікавим варіантом може стати подія "Перший гол 1-30 хвилина". Коефіцієнт на це 1,7.

Матч Бернлі — Челсі відбудеться 7 жовтня, о 17:00 за київським часом.