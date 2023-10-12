Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У четвер, 12 жовтня, у рамках сьомого туру відбору до Євро-2024 збірна Іспанії на своєму полі прийме Шотландію.

За версією букмекерів, Іспанія – фаворит зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 1.32, а перемога шотландців – 10.50.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 5.60.

Тож на що ставити?

Ми віримо у збірну Іспанії, тому пропонуємо варіант "Обидві заб'ють" – "Ні". Коефіцієнт такий подія 1.69.

Також ми вважаємо, що іспанцям під силу забити в обох таймах. Коефіцієнт на цю подію – 1.98.

Іспанія заб'є перший гол у грі – показник 1.26. Скромно, але можна спробувати.

Слідкуйте за перебігом матчу Іспанія — Шотландія на Football.ua. Старт зустрічі о 21.45.