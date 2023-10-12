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До Вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

У рамках матчу відбіркового етапу чемпіонату Європи 2024 збірна Франції зіграє на виїзді проти Нідерландів.

Команда Дідьє Дешама в цьому відборі жодного разу не пропустила та має максимальний показник очок, а ще обіграла "помаранчевих" в першому матчі з рахунком 4:0.

Букмекери вважають, що фаворитом цього матчу є збірна Франції. Так, на перемогу Ле Блю можна поставити з коефіцієнтом 2,39. На успіх підопічних Кумана пропонується показник 3,25. Нічийний результат примножить вашу ставку у 3,6 раза.

Які цікаві варіанти є?

Дуже цікавою виглядає варіант зі ставкою на "Тотал більше 2,5". Коефіцієнт на це становить 1,03. Також можна звернути увагу на подію "Франція фора (0)". На це пропонується показник 1,73.

Ще одним цікавим варіантом для тих, хто любить ризикувати, може стати подія "Червона картка — так". Коефіцієнт на це 4,95.

Матч Нідерланди — Франція відбудеться 13 жовтня, о 21:45 за київським часом.