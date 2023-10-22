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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках матчу дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті на власному полі обіграв Брайтон (2:1).

Букмекери вважали, що фаворитом цього матчу був Манчестер Сіті. Так, на перемогу команди Хосепа Гвардіоли можна було поставити з коефіцієнтом 1.39. На успіх Брайтона пропонувався показник 8.00, а на нічийний результат — 5.5.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі, ми пропонували поставити на "Тотал голів 3.0 більше" з коефіцієнтом 1.66. По цій ставці було повернення.

Також ми пропонували звернути увагу на подію з голом Ерлінга Голанда з коефіцієнтом 1.50, і в підсумку норвежець таки забив нарешті у важливій грі.

Так само зіграла й подія "фора Манчестер Сіті -1.5" з коефіцієнтом 1.43.