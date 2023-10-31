Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
РОМАН ГРИГОРЧУК, ФОТО ФК КРИВБАС
31 жовтня 2023, 15:59
У рамках чвертьфіналу Кубка України між собою зіграють Чорноморець та Зоря.
За версією букмекерів, одеський клуб має більше шансів: перемога "моряків" оцінюється коефіцієнтом 2:28, а перемога луганської команди — 3.05. Якщо буде нічия в основний час, на таку подію пропонується показник 3.80.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо варіант "Обидві заб'ють". Коефіцієнт – 1.72. Варто спробувати зіграти.
Також ризикнемо припустити, що перший гол у матчі заб'є Чорноморець. Пропонується коефіцієнт 1.83 на цю ставку.
Так як це Кубок, то є варіант того, що гра затягнеться на овертайми та серію пенальті. Ми ризикнемо поставити на те, що до півфіналу турніру вийде Чорноморець. Коефіцієнт – 1.72.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Чорноморець – Зоря.