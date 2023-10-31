Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках чвертьфіналу Кубка України між собою зіграють Чорноморець та Зоря.

За версією букмекерів, одеський клуб має більше шансів: перемога "моряків" оцінюється коефіцієнтом 2:28, а перемога луганської команди — 3.05. Якщо буде нічия в основний час, на таку подію пропонується показник 3.80.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант "Обидві заб'ють". Коефіцієнт – 1.72. Варто спробувати зіграти.

Також ризикнемо припустити, що перший гол у матчі заб'є Чорноморець. Пропонується коефіцієнт 1.83 на цю ставку.

Так як це Кубок, то є варіант того, що гра затягнеться на овертайми та серію пенальті. Ми ризикнемо поставити на те, що до півфіналу турніру вийде Чорноморець. Коефіцієнт – 1.72.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Чорноморець – Зоря.