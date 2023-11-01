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Football.ua спільно з партнером, компанією Pinnacle, розповідає про головні футбольні події листопада 2023 року.

Сезон-2023/24 у розпалі, а в листопаді буде на що подивитися з погляду футбольних поєдинків. Наприклад, на нас чекає українське Класичне, Шахтар у Лізі чемпіонів протистоятиме Барселоні, найважливіший поєдинок для збірної України проти Італії та інші цікаві ігри.

Football.ua традиційно представляє до вашої уваги список головних подій, що відбудуться у листопаді 2023 року.

3 листопада, Динамо – Шахтар: 13-й тур УПЛ

У центральному поєдинку 13-го туру чемпіонату України між собою зіграють Динамо та Шахтар у Києві, на стадіоні імені Валерія Лобановського. Чи потрібно багато говорити про цю майбутню гру? Суперники все кажуть самі за себе. У якій би формі не були Динамо та Шахтар, поєдинки між цими командами завжди відбуваються у напрузі, адже обидва клуби хочуть перемогти, незалежно від того, який поточний стан справ у турнірній таблиці.

Крім того, в чергове Мірча Луческу виводитиме Динамо проти свого колишнього клубу.

У разі перемоги Динамо скоротить відрив від Шахтаря на два пункти, маючи в запасі ще одну гру. Крім того, донецькій команді важливо правильно розподілити сили, адже через чотири дні на них чекає зустріч проти Барселони у Лізі чемпіонів.

За версією Pinnacle, трохи більше шансів на перемогу у майбутній грі у Шахтаря.

4 листопада, Боруссія Дортмунд — Баварія: 10-й тур Бундесліги

Важливий поєдинок для обох команд. Баварії потрібно набирати максимальну кількість очок у кожній грі, щоб не дати шансів Баєру, який набрав хід, стати чемпіоном за підсумками сезону.

Щодо Боруссії, то дортмундський колектив як мінімум хоче зачепитися за зону в топ-4 за підсумками сезону, а завдання максимум — виграти титул.

У будь-якому разі матчі між цими командами обіцяють видовище, а іноді й драму. Крім того, на Сігнал Ідуна Парк повертається Томас Тухель, який раніше тренував Боруссію.

7 листопада, Шахтар — Барселона: 4-й тур Ліги чемпіонів

Якщо Шахтар хоче продовжити участь у Лізі чемпіонів навесні, то донецька команда має набирати очки проти Барселони. І бажано перемагати. Всі ми чудово розуміємо, наскільки це складне завдання в поточних реаліях.

Головний конкурент Шахтаря за вихід у плей-оф Ліги чемпіонів із другого місця Порту гратиме проти Антверпена на своєму полі. Можна справедливо очікувати, що португальська команда набере три бали. І якщо Шахтар програє, а Порту переможе, то в двох іграх, що залишилися, португальцям вистачить одного пункту для виходу в плей-оф.

Залишається вірити у краще, і що Шахтар зможе показати не лише гідну гру проти Барселони, а й результат.

12 листопада, Лаціо — Рома: 12-й тур Серії А

Римське дербі. Справи у вищезгаданих команд йдуть не найкращим чином, проте, якою б не була їхня фізична форма, а також місце у турнірній таблиці, у поєдинках між собою вони викладатимуться на повну.

Лаціо стартував не найкращим чином цього сезону, проте потім зумів дещо покращити своє становище і до зони Ліги чемпіонів не так і далеко.

Щодо Роми, то колектив Жозе Моурінью теж розпочав сезон не найкращим чином, проте є прогрес порівняно з попередніми результатами.

20 листопада, Україна — Італія: відбір на Євро-2024

Що вже казати за цей поєдинок? Найважливіший матч для нашої команди. Україні необхідно перемагати Італію, що здобути пряму путівку на Євро-2024, який пройде у Німеччині.

Будемо відвертими: враховуючи наше везіння, особливих надій на збірну Північної Македонії немає. Так, якось вони вже зробили сюрприз італійцям, але двічі навряд чи це вийде.

Три очки. Одна перемога та Україна на Євро-2024. Так, якщо "синьо-жовті" безпосередньо не вийдуть із групи, буде ще можливість через Лігу Націй, але хотілося б усім, щоб це сталося тут і зараз — 20 листопада.

За версією Pinnacle, більше шансів на перемогу має збірна Італії.

25 листопада, Манчестер Сіті – Ліверпуль: 13-й тур АПЛ

Від поєдинків між Манчестер Сіті та Ліверпулем завжди високі очікування, бо це топ-клуби, які борються за найвищі місця. Важко сказати, на яких місцях у турнірній таблиці будуть Манчестер Сіті та Ліверпуль до 25 листопада, але точно можна стверджувати, що вони боротимуться за перемогу.

Колектив Пепа Гвардіола є, мабуть, головним фаворитом за чемпіонський титул, тоді як підопічні Юргена Клоппа мають план мінімум – фінішувати у четвірці та повернутися до Ліги чемпіонів, коли це завдання було провалено у минулому сезоні.

26 листопада, Ювентус – Інтер: 13-й тур Серії А

Інтер та Ювентус на непоганому ходу, тому слід чекати, що ці команди боротимуться за перемогу в майбутньому поєдинку. На момент початку листопада Інтер йде на вершині турнірної таблиці, маючи у своєму активі 25 очок після 10 турів.

Щодо колективу Массіміліано Аллегрі, то вони відстають від "нерадзуррі" на два пункти. Якою ситуація буде у кінці місяця — питання, але точно вони команди викладатимуться на повну один проти одного.