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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Листопад поступово набирає оберти в світовому футболі, тож цього тижня на нас очікують перші протистояння в рамках єврокубків у цьому місяці та продовження запеклих баталій на внутрішніх аренах. Усе заради того, аби встигнути до чергової павзи на матчі збірних, бо там ситуація буде не менш гарячою.

Тоттенгем — Челсі

Понеділок, 6 листопада, 22:00. Тоттенгем Готспур (Лондон, Англія)

Цей тиждень для лондонського Челсі буде надзвичайно складним навіть за тієї умови, що команда Маурісіо Почеттіно не бере участі в єврокубках. У понеділок доведеться зіграти проти лідера чемпіонських перегонів за втраченими очками, а вже на вихідних — власне проти чинного чемпіона країни. І при цьому на "пенсіонерів" уже не так безнадійно дивляться в контексті цих протистоянь, як це було в минулому сезоні.

Напевно, дається в знаки цілком пристойний матч "синіх" проти Арсенала в нещодавньому минулому, але після тієї нічиєї Челсі програв удома Бретнфорду, тож від середини турнірної таблиці нікуди не рушив. Почеттіно постійно говорить про розбудову колективу та час, що цей процес потребує, тоді як Анге Постекоглу взагалі нічого подібного не виказує, а в його команди справи йдуть значно краще. Тоттенгем ще не програвав у поточній кампанії й це дійсно значне досягнення, бо після цих вихідних подібних команд у АПЛ більше немає.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Тоттенгем. Коефіцієнт на перемогу команди Анге Постекоглу становить 2,18, імовірність нічиєї оцінюється в 3,73, а успіх Челсі — у 3,26.

Шахтар — Барселона

Вівторок, 7 листопада, 19:45. Фолькспаркштадіон (Гамбург, Німеччина)

Німецьке місто Гамбург прийматиме матч за участі каталонської Барселони, але запрошує її до себе геть не місцевий колектив. Насправді, це дуже рідкісний досвід, із урахуванням футбольної історії цього регіону. Але Шахтар навряд чи має зважати на весь цей антураж довкола матчу-відповіді проти "блаугранас", тоді як нас більше цікавитиме те, які висновки колектив Маріно Пушича зробив після першої гри.

Тоді взагалі не все гладко було в першому таймі, а після перерви гра Шахтаря хоч і покращилась, проте не настільки, щоб одразу закидати суперників заявами про можливу гідну відповідь на "домашньому" полі. Але потрібні додаткові залікові бали, при чому чим швидше, тим краще. Бажано, якщо їх удасться здобути ще до матчу-відповіді проти бельгійського Антверпена. Що ж до конкуренції з Порту, то тут потрібно обігравати Барсу. Як це робити? Подивитись бодай на приклад Реала Сосьєдад минулими вихідними, але тільки з урахуванням того, що божевільні гольові нагоди потрібно використовувати, а ще не варто ловити ґав у захисті під фінальний свисток.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу команди Хаві становить 1,26, імовірність нічиєї оцінюється в 6,46, а успіх Шахтаря — у 10,30.

Мілан — ПСЖ

Вівторок, 7 листопада, 22:00. Стадіон Сан-Сіро (Мілан, Італія)

Головного тренера французького Парі Сен-Жермен Луїса Енріке погрожували ледь не звільнити перед першим матчем проти італійського Мілана, але команда виграла домашню гру, а потім виграла ще одну й ще одну в чемпіонаті й усе, ніхто вже нікого не звільняє. Чи повернувся ПСЖ повною мірою до великої гри? Можливо, але точно не за матчами в Лізі 1 потрібно робити про це висновки.

А в команди Стефано Піолі тим часом великі проблеми. Якщо не обігравати парижан на власному полі, то будь-який результат паралельної гри буде незручним для "россонері", бо відстань від Боруссії та Ньюкасла ризикує збільшитись до критичного рівня. Але Мілан підходить до протистояння в Лізі чемпіонів та тлі трьох поразок у чотирьох останніх зустрічах, тож особливої віри в успіх команда не має.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є ПСЖ. Коефіцієнт на перемогу команди Луїса Енріке становить 2,26, імовірність нічиєї оцінюється в 3,53, а успіх Мілан — у 3,25.

Челсі — Манчестер Сіті

Неділя, 12 листопада, 18:30. Стадіон Стемфорд Бридж (Лондон, Англія)

У якому стані підходитиме команда Маурісіо Почеттіно до гри на вихідних проти чинного чемпіона на тлі візиту до Тоттенгема — не має жодного глобального значення, бо "містяни" все одно будуть вважатись фаворитами пари. Не дарма ж вони й досі намагаються відігратись на "синіх" за ту прикру для них поразку в фіналі Ліги чемпіонів УЄФА-2020/21 (0:1).

Та й у контексті боротьби за збереження чемпіонського титулу три очки завжди залишаються трьома очками, і хоча в Челсі може бути на це власна думка, але ще потрібно поміркувати над тим, де команді буде грати важче — у гостях проти "шпор" чи вдома проти Сіті.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1,65, імовірність нічиєї оцінюється в 3,95, а успіх Челсі — у 5,03.

Лаціо — Рома

Неділя, 12 листопада, 19:00. Стадіо Олімпіко (Рим, Італія)

Лаціо почуває себе невпевнено на старті сезону, Рома ледь вибралась із підвалин турнірної таблиці, але все це не має жодного значення в тому випадку, коли дві команди з Вічного міста зустрінуться поміж собою знову для з’ясування стосунків. Жозе Моурінью більшість матчів свого колективу передивляється з трибун через притаманну поведінку й було б цікаво побачити їх разом з ексцентричним Мауріціо Саррі на трибунах саме під час прийдешньої гри.

Завдання для команд при цьому залишаються незмінними — боротьба за місця в єврокубках, але ще потрібно подумати про поточний стан міжнародної кампанії, чому будуть присвячені події посеред тижня. На фізичний стан обох колективів вони точно накладуть відбиток, бо зараз тільки початок сезону й ніхто не кидатиме всі сили лише на один турнір.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Рома. Коефіцієнт на перемогу команди Хаві становить 2,63, імовірність нічиєї оцінюється в 3,30, а успіх Реала Сосьєдад — у 2,81.