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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Листопад дістався свого екватору, а отже починається чергова міжнародна павза — остання в цьому році, а від того й дуже важлива. Збірна України цього тижня не гратиме, але гратимуть наші конкуренти, тож ми точно вболіватимемо проти них. А для тих, хто любить не спати посеред ночі, на іншому боці земної кулі відбуватиметься справжній спектакль.

Італія — Північна Македонія

П’ятниця, 17 листопада, 21:45. Стадіо Олімпіко (Рим, Італія)

Фінішна пряма групового етапу кваліфікації до чемпіонату Європи-2024. У квінтеті C вирішується, хто посяде місце поруч з Англією в потягу, що вже скоро вирушає до Німеччини: Італія чи Україна. Шансів у наших суперників, звісно, більше, якщо брати до уваги стратегію протистоянь та перемогу в першій очній зустрічі. Але наразі саме в нас більше залікових балів. І, якщо казати, навряд чи так буде вже за кілька днів. Хоча…

Погодьтесь — усе це вже колись було. Італія хоче потрапити на великий міжнародний турнір, але на шляху стоїть, ні, навіть не Україна — до неї ще треба дістатись, а Північна Македонія. Чи викликає острах у фанатів "Скуадри Адзурри" ця невеличка футбольна країна?

Певна річ, що так, бо всі вони пам’ятають, що трапилось навесні рік тому, і чому країна не була представлена на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, хоча за рік до цього виграла Євро. А як не пам’ятаю, то їм ще точно про це неодноразово нагадають, бо треба ж якось підігрівати напругу в матчі, у якому, здається, усе й без того зрозуміло. У Скоп’є Італія втратила очки, і якщо повториться такий досвід у Римі, то це буде дуже крута для нас новина.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Італія. Коефіцієнт на перемогу команди Лучано Спаллетті становить 1,16, імовірність нічиєї оцінюється в 7,78, а успіх Північної Македонії — у 16,67.

Аргентина — Уругвай

П’ятниця, 17 листопада, 02:00. Естадіо Альберто Х. Армандо (Буенос-Айрес, Аргентина)

Це у вашій європейській пісочниці всі заклопотані кваліфікацією до чемпіонату Європи, тоді як на іншому боці земної кулі вже прокладається шлях до чемпіонату світу-2026, і як завжди в Південній Америці вже дуже напружено у відбірковій групі. Кваліфікаційних місць цього разу буде просто достобіса — шість із десяти + ще один слот для участі плей-оф. Цього цілком достатньо для того, щоб не почути новину про виліт якогось фаворита.

І, можливо, це тисне на ту саму Бразилію, яка вже розслабилась та віддала боротьбу за першу сходинку Аргентині, яка ще жодного разу не програвала, тоді як "пентакампеоне" останні два матчі не перемагали взагалі. А Уругваю вони взагалі поступились під час минулого міжнародного вікна, коли ще Неймар зазнав страшної травми (0:2).

І тепер перші в історії володарі кубка світу їдуть на батьківщину Мессі й інших чинних володарів цього трофею для того, щоб показати, що успіх проти бразильців був не випадковим збігом обставин.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Аргентина. Коефіцієнт на перемогу команди Ліонеля Скалоні становить 1,56, імовірність нічиєї оцінюється в 4,10, а успіх Уругвай — у 6,42.