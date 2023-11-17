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Дізнайся, на що можна поставити у грі 5-го туру відбору від Південної Америки на чемпіонат світу-2026.

У рамках п'ятого туру відбору від Південної Америки на чемпіонат світу-2026 збірна Аргентина прийматиме на своєму полі Уругвай.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння на Естадіо Альберто Х. Армандо є підопічні Ліонеля Скалоні.

Так, на перемогу Аргентини пропонується коефіцієнт 1,60, тоді як потенційний успіх Уругваю оцінюється показником 6,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,90.

ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?

У чотирьох стартових матчах відбору на мундіаль збірна Аргентини здобула чотири перемоги та виглядає наразі сильнішою за свого суперника. Через це пропонуємо банальний варіант — перемога Аргентини в основний час з коефіцієнтом 1,60.

Втім, є великі сумніви, що команди покажуть в очному матчі результативний футбол, тому логічною виглядає подія ТМ 2,5 з коефіцієнтом 1,73. Більш безпечний варіант ТМ 3,0 пропонується з коефіцієнтом 1,37.

Також радимо звернути увагу на подію "Перемога Аргентина в 1 гол або нічия", яка оцінюється коефіцієнтом 1,81.

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ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Матч Аргентина — Уругвай відбудеться у ніч на п'ятницю, 17 листопада. Початок — о 02:00 за київським часом.