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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Листопад перевалив через екватор, а отже завершується чергова міжнародна павза та повертається клубний футбол. Але затримаємось ненадовго на рівні збірних заради колективу Сергія Реброва, після чого вікенд подарує нам справжній вихор емоцій.

Україна — Італія

Понеділок, 20 листопада, 21:45. БайАрена (Леверкузен, Німеччина)

Збірна України зіграє вирішальний матч усього 2023 року проти чинних чемпіонів Європи, у намаганні пробитись напряму до фінальної частини аналогічного турніру в Німеччині, що відбуватиметься влітку наступного року. Команда Лучано Спаллетті не виправдала наших найщиріших сподівань та не поступилась Північній Македонії (5:2), хоча та гра, за великим рахунком, усе одно нічого для нас не вирішувала.

Насправді, ситуація перед прийдешньою грою в Леверкузені доволі проста та очевидна — важливий тільки результат самої гри: переможемо — їдемо на Євро напряму, тоді як за будь-якого іншого підсумку починаємо підбирати суперників за плей-оф Ліги націй УЄФА. Нам на користь має зіграти обмеженість у ротації в складі суперників та видатні ігрові кондиції наших власних виконавців, чого не спостерігалось перед грою в Мілані кілька місяців тому. І якщо не наробити помилок, як це було тоді (1:2), то можна боротись за кращу долю.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Італія. Коефіцієнт на перемогу команди Лучано Спаллетті становить 1,85, імовірність нічиєї оцінюється в 3,69, а успіх України — у 4,45.

Шахтар — Полісся

П’ятниця, 24 листопада, 19:00. Арена Львів (Львів, Україна)

Повертаємось до реалій української Прем’єр-ліги й одразу з матчем найвищого рівня інтриги. Чинний чемпіон країни, донецький Шахтар, хоче повернутись на шлях перемог, але проти цього виступатиме житомирське Полісся. Не будемо казати, що команда Юрія Калітвінцева є сенсаційним новачком "еліти", бо це взагалі не так, але де в чому успіхи "вовків" і справді вражають.

Хоча секрет просування на верхівку турнірної таблиці для них справді простий — вигравати матчі проти суперників середньої руки, у чому інколи помиляється навіть донецький колектив. А ось з іграми проти прямих конкурентів у Полісся справи йдуть значно гірше — здолали тільки Динамо (3:2), тоді як проти Кривбасу зіграли внічию (1:1) й програли Дніпру-1 (1:2), Руху (0:1) та Чорноморцю (0:1). Але в Шахтаря попереду важлива зустріч у Лізі чемпіонів УЄФА, чим варто користатись.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Шахтар. Коефіцієнт на перемогу команди Маріно Пушича становить 1,45, імовірність нічиєї оцінюється в 4,30, а успіх Полісся — у 6,98.

Манчестер Сіті — Ліверпуль

Субота, 25 листопада, 14:30. Етіхад (Манчестер, Англія)

Полюбляють організатори англійської Прем’єр-ліги з гучної афіші відкривати черговий тур — тут нічого додати. Битва чинного чемпіона країни та поточного лідера чемпіонських перегонів проти команди, що в попередньому сезоні зірок із неба вже не хапала, але цьогоріч повернулась до великої гри. Ліверпуль наразі йде другим, і якщо переможе на Етіхаді, то очолить турнірну таблицю. А це вже заявка від команди Юргена Клоппа, якій пророчили туманне майбутнє в цьому сезоні.

У обох цих команд на наступному тижні ще будуть єврокубки, але їм на них уже відверто байдуже, бо турнірні завдання там перебувають на фінальному етапі вирішення. А ось на внутрішній арені можливі певні казуси накшталт сенсаційної нічиєї "червоних" у гостях проти Лутона (1:1), чи аналогічного результату, але із значно більшою кількістю голів від "містян" (4:4). Як бачимо, що команда Гвардіоли, що команда Клоппа, є далеко не безгрішними на своєму шляху, але у особистих дуелях завжди все вирішують деталі.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1,67, імовірність нічиєї оцінюється в 4,49, а успіх Ліверпуля — у 4,59.

Ньюкасл — Челсі

Субота, 25 листопада, 17:00. Сент-Джеймс-Парк (Ньюкасл, Англія)

Матчі проти Тоттенгема та Манчестер Сіті впродовж одного тижня — лондонський Челсі в його нинішньому стані перед початком листопадової міжнародної павзи вболівальники поховали живцем. Але нічого, чотири залікові бали та ВІСІМ голів у зустрічах проти явних фаворитів, і команда Маурісіо Почеттіно просто глузувала з усіх цим передбачень. Судячи з усього, "сині" поступово намацують свою гру й незабаром від них варто очікувати на наступні гучні кроки. А може й ні — недарма ж аргентинський керманич постійно згадує про юний вік та незіграність своєї команди.

Наступний іспит для Челсі буде не менш суровим — гостьовий Ньюкасл, до якого "пенсіонери" взагалі не люблять їздити, як і будь-яка інша команда країни. Але "сорок" наразі розривають на три фронти, тому й вони не витримали черги матчів проти Арсенала, Манчестер Юнайтед та Боруссії Дортмунд і зрештою програли навіть Борнмуту (0:2). Не схоже це на команду, яка претендує на чемпіонський титул, але й Едді Гау може спокійно нагадати про кількість травмованих у себе.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ньюкасл. Коефіцієнт на перемогу команди Едді Гау становить 2,58, імовірність нічиєї оцінюється в 3,45, а успіх Челсі — у 2,81.

Ювентус — Інтер

Неділя, 26 листопада, 21:45. Альянц Стедіум (Турин, Італія)

Derby d'Italia повертається, але цього сезону в ньому хоча б є конфлікт поміж учасниками в контексті турнірної таблиці. Міланський Інтер іде першим, позаду нього на два бали відстає туринський Ювентус, але жодна з цих команд у поточній кампанії в чемпіонаті не пропустила й десяти м’ячів, тоді як від "нерадзуррі" ще й постійно дістається суперникам. На користь "Старої Синьйори" тим часом грає відсутність єврокубків, як би це не прикро звучало для її вболівальників.

Зрозуміло, що ці команди хочуть бути чемпіонами, та й як не хотіти, коли Наполі не в собі, Мілан постійно припускається помилок та все нижче спадає в табелі рангів, Рома та Лаціо взагалі плентаються десь поза межами зони єврокубків. Отже — ґрунт для двобою за "золоті" медалі готовий, та чи готові до цього учасники саме зараз? Інтер уже вирішив долю участі в Лізі чемпіонів наступною весною, Ювентусу ці питання не цікаві взагалі, тому можна не зважати на стороні фактори. Хіба що травма захисника Бастоні для "змій" виглядає так собі, але вони й не з такими кадровими втратами порались.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Інтер. Коефіцієнт на перемогу команди Сімоне Індзагі становить 2,27, імовірність нічиєї оцінюється в 3,29, а успіх Ювентуса — у 3,40.