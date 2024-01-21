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Дізнайся, на що можна поставити у грі іспанської Ла Ліги.

У матчі двадцять першого туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона на своєму полі прийматиме андалузьку Севілью.

За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є команда Мічела. Так, на перемогу Жирони можна поставити з коефіцієнтом 1.78, тоді як успіх Севільї оцінений показником 4.60.

Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.00.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що Жирона на пошкодує захист суперників (ІТБ 2.0) із коефіцієнтом 2.27.

Також можна поставити на те, що господарі переможуть у першому таймі. На це дають коефіцієнт — 2.31.

Насамкінець можна ризикнути і поставити на те, що матчі буде пенальті з коефіцієнтом 2.80.

Нагадаємо, матч Жирона — Севілья відбудеться у неділю, 21 січня, о 22:00 за київським часом.