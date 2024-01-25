Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
ХОСЕП ГВАРДІОЛА, GETTY IMAGES
25 січня 2024, 19:59
У рамках 1/16 Кубка Англії між собою зіграють Тоттенгем та Манчестер Сіті.
За версією букмекерів, Сіті — фаворит на прохід у наступну стадію, така подія оцінюється коефіцієнтом 1.31. Якщо далі пройдуть "шпори", пропонується варіант 3.50.
У разі нічиї в основний час – 4.20.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо варіант "обидві заб'ють" з коефіцієнтом 1.51.
Також варіант Манчестер Сіті тотал більше 1.5 із показником 1.51.
І останній варіант – гол Кевіна Де Брюйне з коефіцієнтом 2.80.