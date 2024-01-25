Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках 1/16 Кубка Англії між собою зіграють Тоттенгем та Манчестер Сіті.

За версією букмекерів, Сіті — фаворит на прохід у наступну стадію, така подія оцінюється коефіцієнтом 1.31. Якщо далі пройдуть "шпори", пропонується варіант 3.50.

У разі нічиї в основний час – 4.20.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант "обидві заб'ють" з коефіцієнтом 1.51.

Також варіант Манчестер Сіті тотал більше 1.5 із показником 1.51.

І останній варіант – гол Кевіна Де Брюйне з коефіцієнтом 2.80.