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Дізнайся, на що можна поставити у грі чемпіонату Англії.

У матчі 24 туру чемпіонату Англії Вест Гем на своєму полі прийме одного з лідерів чемпіонських перегонів — Арсенал.

За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є команда Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсенала можна поставити з коефіцієнтом 1.52, тоді як успіх Вест Гема оцінений показником 6.80.

Ймовірність нічийного результату виражена коефіцієнтом 4.50.

Тож на що ставити?

Команди перебувають у геть різному стані. Вест Гем не перемагав шість матчів поспіль, поступившись минулого тижня Манчестер Юнайтед (0:3). Тим часом Арсенал обіграв Ліверпуль у надважливому матчі (3:1) й знову закрутив інтригу в боротьбі за "золото".

Пропонуємо вам поставити на те, що Арсенал помститься за поразку в першому колі. Ставимо на перемогу гостей із показником 1.52.

Додаємо ставку "тотал менше 3" з коефіцієнтом 1.63.

І закріплюємо лінією "результативність у другому таймі вища за перший" із привабливим коефіцієнтом 2.03.

Матч Вест Гем — Арсенал відбудеться 11 лютого, початок — о 16:00.