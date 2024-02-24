Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У матчі двадцять шостого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал на своєму полі прийматиме андалузьку Севілью.

За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є команда Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.31, тоді як успіх Севільї оцінений показником 10.00.

Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.90.

Тож на що ставити?

Найочевиднішим варіантом буде ставка "Перемога Реала більше ніж у один м’яч" з коефіцієнтом 1.85.

Також можна поставити на те, що команди забиватимуть голи в обох таймах. Коефіцієнт — 1.48.

Окрім цього є цікава ставка кількість попереджень — більше 5,5 на обидві комади. Такий варіант оцінили в 2.42.

Нагадаємо, матч Реал — Севілья відбудеться у неділю, 25 лютого, о 22:00 за київським часом.