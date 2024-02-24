Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Реал — Севілья, Getty Images
24 лютого 2024, 12:27
У матчі двадцять шостого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал на своєму полі прийматиме андалузьку Севілью.
За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є команда Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.31, тоді як успіх Севільї оцінений показником 10.00.
Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.90.
Тож на що ставити?
Найочевиднішим варіантом буде ставка "Перемога Реала більше ніж у один м’яч" з коефіцієнтом 1.85.
Також можна поставити на те, що команди забиватимуть голи в обох таймах. Коефіцієнт — 1.48.
Окрім цього є цікава ставка кількість попереджень — більше 5,5 на обидві комади. Такий варіант оцінили в 2.42.
Нагадаємо, матч Реал — Севілья відбудеться у неділю, 25 лютого, о 22:00 за київським часом.