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Football.ua спільно з партнером, компанією Pinnacle, розповідає про головні футбольні події березня 2024 року.

У березні відбудеться низка поєдинків, які пропустити просто не можна! Зокрема, будуть матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а також збірна України гратиме проти Боснії і Герцеговини у відборі на Євро-2024.

3 березня, Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед, АПЛ

Манчестерське дербі. Чи потрібні якісь коментарі? "Містяни" борються за перемогу в чемпіонаті, а "червоні дияволи" за потрапляння в Лігу чемпіонів. Це буде напружений поєдинок, але з огляду на фактор домашнього поля і поточну форму, Манчестер Сіті буде лідером зустрічі.

За версією Pinnacle, перемога Манчестер Сіті оцінюється коефіцієнтом 1.25, а перемога Юнайтед — 10.44. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 6.54.

3 березня, Шахтар — Кривбас, УПЛ

На подив, зустрічаються четверта і перша команда української Прем'єр-ліги. При цьому, перший не Шахтар, а саме клуб із Кривого Рогу. Справедливості заради, у "гірників" дві гри в запасі. У разі, якщо колектив Маріно Пушича здобуде перемоги в перенесених зустрічах, то Шахтар буде першим.

За версією Pinnacle, Шахтар — фаворит зустрічі: перемога "гірників" оцінюється коефіцієнтом 1.69, а перемога клубу з Кривого Рогу — 4.74. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.85.

Матчі-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів (з 5 березня)

Починаючи з 5 березня відбудуться матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зокрема:

- Реал Сосьєдад на своєму полі намагатиметься відігратися проти ПСЖ. Нагадаємо, що перша зустріч завершилася перемогою парижан (2:0);

- Баварія на своєму полі зробить усе можливе, щоб реабілітуватися за поразку 0:1 у Римі;

- Манчестер Сіті на Етіхаді завершить розпочате проти Копенгагена і, ймовірно, без особливих проблем вийде до чвертьфіналу;

- Реал постарається втримати перевагу в один м'яч або забити більше, щоб без нервів вийти в 1/4 фіналу;

- Арсеналу доведеться попітніти, щоб пройти Порту після першого матчу, де вони поступилися в Португлії (0:1);

- Кризова Барселона постарається пройти кризовий Наполі. У першому матчі в Неаполі рахунок був 1:1;

- Атлетіко спробує відігратися проти Інтера, якому поступився в першій зустрічі (0:1);

- Боруссія Дортмунд і ПСВ визначать сильнішого, хто гідний зіграти у чвертьфіналі. Результат першої зустрічі — 1:1.

10 березня, Ліверпуль — Манчестер Сіті, АПЛ

Зустріч двох команд, що борються за перемогу в англійській Прем'єр-лізі. Відомо, що Юрген Клопп залишить "червоних" після закінчення сезону, тож для футболістів важливо, щоб німецький фахівець пішов із високо піднятою головою, завоювавши якомога більше трофеїв.

Однак Сіті точно захоче зіпсувати настрій Клоппу. Пеп Гвардіола хоче завоювати чергове чемпіонство і на нас очікує захопливий поєдинок.

За версією Pinnacle, більше шансів на перемогу у Манчестер Сіті: пропонується коефіцієнт 2.75, а на Ліверпуль — 2.28. Якщо буде нічия, то пропонується показник 3.68.

17 березня, Атлетіко — Барселона, Ла Ліга

Битва двох великих іспанських команд. Найімовірніше, до 17 березня ситуація буде такою ж, як і раніше: Реал матиме суттєвий відрив від Барселони, тому каталонському клубу потрібно щонайменше посісти другу сходинку, обігнавши Жирону. Хоча амбіції Барселони, звісно, значно вищі — чемпіонство.

Щодо Атлетіко, то мадридський клуб буде задоволений потраплянням у топ-4 за підсумками сезону.

Зазначимо, що в останніх п'яти зустрічах між собою Атлетіко лише один раз здобув перемогу, а чотири інших зустрічі перемагав саме каталонський клуб.

21 березня, Боснія і Герцеговина — Україна, матч плей-оф відбору на Євро-2024

Неймовірно важливий поєдинок як для збірної України, так і всіх українців. Не зумівши вийти напряму на чемпіонат Європи-2024, "синьо-жовті" мають шанс пройти далі через стики. Суперник цілком прохідний. І в команди Сергія Реброва є всі шанси, щоб порадувати українців у такий складний час.

Важливо, щоб усі виконавці були в хорошій формі і прибули в розташування національної команди без травм.

Що стосується Pinnacle, то компанія вважає, що у України трішки більше шансів на перемогу.

30 березня, Баварія — Боруссія Дортмунд, Бундесліга

Баварія на момент написання статті не на ходу. "Ротен" мають низку проблем, і невідомо, чи зможе вона їх вирішити до кінця березня. Проте, це команда, яка становить загрозу для всіх суперників, і Боруссія — не виняток.

Будемо відверті, колектив із Дортмунда усвідомлює, що цього сезону за чемпіонство поборотися не вдасться, а ось опинитися в топ-4 за підсумками сезону — завдання реальне. І його потрібно виконати.

31 березня, Манчестер Сіті — Арсенал, АПЛ

За місяць може багато чого змінитися, але зараз це дві команди, які борються за чемпіонство. І "містянам", і "канонірам" потрібні три очки, щоб мати хороші шанси після 38-го туру святкувати чемпіонство.

Вкотре між собою зустрінуться Пеп Гвардіола та Мікель Артета. Учитель проти учня! Але хто візьме гору цього разу?

Враховуючи фактор домашнього поля та інші моменти, у Манчестер Сіті буде більше шансів на перемогу.