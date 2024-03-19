Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає, кого експерти вважають фаворитами на перемогу в турнірі після жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів.

Баталії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів добігли кінця і після жеребкування чвертьфіналів склалися наступні пари:

Арсенал (Англія) - Баварія (Німеччина)

Атлетіко (Іспанія) - Боруссія Дортмунд (Німеччина)



Реал Мадрид (Іспанія) - ​Манчестер Сіті (Англія)

ПСЖ (Франція) - Барселона (Іспанія)

Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в турнірі. Найімовірнішим варіантом вважається, що Манчестер Сіті зможе захисти свій титул. На це пропонується коефіцієнт 2,8. Дещо неочікувано, але другі найкращі шанси має Арсенал. Поставити на "канонірів" можна з показником 5. Цікаво, що до цього востаннє Арсенал грав в Лізі чемпіонів 7 років тому і тоді вилетів від Баварії в 1/8 з загальним рахунком 2:10. Якщо ви вірите, що мюнхенці знов пройдуть Арсенал і цього разу замахнуться на перемогу в турнірі, то можете поставити з коефіцієнтом 7. Такі ж самі шанси на трофей, на думку букмекерів, й в Реала.

Парі Сен-Жермен ще ніколи не вигравав Лігу чемпіонів і якщо ви вірите, що це нарешті станеться, то букмекери готові помножити суму вашої ставки у 10 разів. Трохи менше шансів на перемогу у Барселони — на каталонців можна поставити з показником 11.

Атлетіко та Боруссія Дортмунд вважаються аутсайдерами розіграшу, але одна з цих команд точно буде в півфіналі. Перемога мадридці оцінюється коефіцієнтом 16, а дортмундців — 20.

Пишіть в коментарях свої прогнози стосовно наступного переможця Ліги чемпіонів.