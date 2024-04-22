Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках двадцять п’ятого туру української Прем’єр-ліги донецький Шахтар на полі стадіону Арена Львів зіграє проти луганської Зорі.

За версією букмекерів, "гірники" — фаворити зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 1.24, а перемога "мужиків" — 14.50.

Якщо буде нічия в основний час, то на таку подію пропонується показник 6.50.

Так на що ставити?

Очікуємо на результативний футбол, як це було в грі кілька днів тому (3:1). Пропонуємо ставку на ТБ 2.5 з коефіцієнтом 1.54.

Однак, скоріше за все, Шахтар має скористатись відсутністю ключових гравців у захисті та нападників Зорі. Фора. Шахтар (-1.5) із коефіцієнтом 1.62.

А також пропонуємо поставити на те, що Георгій Судаков збільшить свій бомбардирський доробок — його гол із показником 2.50.

Матч Шахтар — Зоря відбудеться 22 квітня о 18:00.