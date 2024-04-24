Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках матчу-відповіді півфіналу Кубка Італії бергамаська Аталанта прийматиме Фіорентину на стадіоні Атлеті Адзурі д’Італія.

За версією букмекерів, Аталанта — фаворит зустрічі. На перемогу команди Гасперіні дається коефіцієнт — 1.94. Успіх підопічних Вінченцо Італьяно оцінюється в 4.30.

Якщо буде нічия в основний та додатковий час, то ви примножите свою ставку у 3.65 разів.

Тож на що ставити?

Аталанта вже в півфіналі Ліги Європи, бореться за зону Ліги чемпіонів у Серії A, тож чому б їй не спробувати забрати ще й Кубок Італії. Ставимо на те, що обидві команди заб’ють (1.85), а також Аталанта тотал голів більше 1.5 — показник — 1.96.

Підсумовуємо ставкою на гол в обох таймах — 1.77.

Гра відбудеться 24 квітня, о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція — за посиланням.