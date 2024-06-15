Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У суботу, 15 червня, збірна Іспанії зіграє проти Хорватії в матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Німеччині.

Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Матч відбудеться на Олімпіаштадіоні в Берліні.

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної Іспанії — коефіцієнт 1.95, а на перемогу Хорватії пропонується показник 4.40. У разі нічиєї — 3.40.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант — "фора карток Іспанія (+1)" із коефіцієнтом 1.60.

Також пропонуємо поставити на те, що команди разом заб’ють менше 3 голів з коефіцієнтом 1.42.

Третій варіант — гол Андрея Крамарича з показником 3.60.

Слідкувати за матчем Іспанія — Хорватія можна в онлайн-трансляції на Football.ua.