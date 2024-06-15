Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Лука Модрич, Getty Images
15 червня 2024, 13:53
У суботу, 15 червня, збірна Іспанії зіграє проти Хорватії в матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Німеччині.
Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Матч відбудеться на Олімпіаштадіоні в Берліні.
За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної Іспанії — коефіцієнт 1.95, а на перемогу Хорватії пропонується показник 4.40. У разі нічиєї — 3.40.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо варіант — "фора карток Іспанія (+1)" із коефіцієнтом 1.60.
Також пропонуємо поставити на те, що команди разом заб’ють менше 3 голів з коефіцієнтом 1.42.
Третій варіант — гол Андрея Крамарича з показником 3.60.
Слідкувати за матчем Іспанія — Хорватія можна в онлайн-трансляції на Football.ua.