Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Андрій Ярмоленко, Динамо
05 серпня 2024, 13:24
У рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться матч між київським Динамо та шотландським Рейнджерс.
Поєдинок відбудеться 6 серпня в польському Любліні на стадіоні "Люблін Арена". Початок — о 21:00.
За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Олександра Шовковського. Так, на перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 2.24, тоді як потенційний успіх Рейнджерса оцінюється показником 3.26. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.70.
Тож на що ставити?
Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито більше двох м'ячів — "тотал більше 2.5" з коефіцієнтом 1.77.
Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.61.
Можна ризикнути поставити, що в будь-який момент матчу рахунок буде 1:1. На це дається привабливий коефіцієнт 2.34.
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