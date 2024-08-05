Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться матч між київським Динамо та шотландським Рейнджерс.

Поєдинок відбудеться 6 серпня в польському Любліні на стадіоні "Люблін Арена". Початок — о 21:00.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Олександра Шовковського. Так, на перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 2.24, тоді як потенційний успіх Рейнджерса оцінюється показником 3.26. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.70.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито більше двох м'ячів — "тотал більше 2.5" з коефіцієнтом 1.77.

Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.61.

Можна ризикнути поставити, що в будь-який момент матчу рахунок буде 1:1. На це дається привабливий коефіцієнт 2.34.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Динамо — Рейнджерс Київ на нашому сайті.